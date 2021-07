"Hospital El Salvador ha copado" e indicación es tener como "hospital de primera línea" al Amatepec, revela médico del ISSS

"Hoy por hoy hemos recibido la indicación como médicos de tener como hospital de primera línea ya al Hospital Amatepec, ya no tango al Hospital El Salvador, porque el Hospital El Salvador prácticamente ha copado, está lleno de casos", reveló este lunes el doctor Rafael Aguirre, quien es el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS).

Explicó, durante la entrevista en el programa República SV de Canal 33, que el Hospital El Salvador "se está llenando" y si bien no está "al cien por ciento" sucede que "están manteniendo camas, por ejemplo unas 50 o 75 camas, que está sirviendo como recambio", donde se ubican pacientes que llegan, se estabilizan y se trasladan a "otro lado", es decir, otro hospital.

Aguirre dijo que "la incidencia y prevalencia" de contagios de covid-19 ha aumentado, sobre todo en pacientes cuyas edades van entre los veinte y treinta años, quienes llegan graves, con la necesidad de un respirador artificial para poder sobrevivir.

Dijo también que el comportamiento de la enfermedad en los contagiados ha cambiado y ahora llegan personas con "síntomas graves" que se desarollan a los tres o cuatro días de haber comenzado el cuadro tripal, y ya no a los diez o doce días como ocurría al inicio de la pandemia.

Mencionó que están llegando personas graves a los hospitales incluso después de haber sido vacunados. Cree que las causas pueden ser que "se están dejando las medidas de bioseguridad de lado" pues la vacuna "genera cierta seguridad en las personas vacunadas" y olvidan la prevención, a pesar que la inmunidad llega después de la segunda y tercera semana de las dosis. "Si no, veamos la aglomeración en los estadios", dijo Aguirre.

"Si este día me vacunan y voy a meterme a una aglomeración voy a tener la oportunidad de infectarme y tener la infección en diez días, cuando aún no se ha generado la inmunidad", explicó.

Por su parte, el intensivista Víctor Segura dijo que "no hay evidencia que circule la cepa Delta pero es lo más probable" debido al flujo de viajeros hacia y desde países en las que ya hay presencia.

Además, Segura mencionó que en países como Israel donde la vacuna se ha aplicado a buena parte de la población, se ha encontrado que la Pfizer no protege al 90 % sino al 60 %. Es decir, un 40 % de las personas que se vacunan con esta tienen posibilidades de infectarse.

Aguirre cuestionó si el Ministerio de Salud está midiendo la efectividad de las vacunas administradas en la población salvadoreña, así como los efectos adversos de estas. Criticó también que las recientes medidas para evitar aglomeraciones en ciertas actividades "son ambibalentes y escuetas" y "ni siquiera establecieron un número" de personas permitido.

Por otro lado, reiteró que las autoridades de Salud están clasificando a víctimas fallecidas por covid-19 por otras causas. "El problema es que si le hago la prueba a la persona pasados los ocho días, la prueba va a salir negativa", dijo, y agregó que es necesario introducir un mecanismo hasta los pulmones para saber si es covid-19. Al faltar este resultado positivo, clasifican la muerte como otro tipo.