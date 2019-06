Hospital Rosales busca destruir fármacos vencidos

Casi 60 diferentes medicamentos que se encuentran en los almacenes y bodegas internas del Hospital Nacional Rosales deben ser destruidos porque están vencidos, según denunció el secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales (SIMEHR), Alcides Gómez; y que es confirmado con una serie de documentos a los que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA.

Los fármacos llegaron al centro hospitalario entre octubre de 2010 y mayo de 2016, y caducaron entre noviembre de 2011 y enero de 2017, aunque hay dos sin registro de ingreso que vencieron en marzo de 2007 y marzo de 2008.

Entre los medicamentos a ser destruidos están: la Amiodarona, utilizada para tratar y prevenir las arritmias ventriculares; el Alendronato, para tratar una enfermedad ósea que debilita los huesos; la Dextrosa, usada para tratar la baja azúcar en la sangre (hipoglucemia); la Fenazopiridina, para tratar infecciones urinarias; el Carvedilol, para tratar la insuficiencia cardíaca; el Enalapril, ocupado para la presión arterial; y el Nitroprusiato, utilizado para la hipertensión, solo por mencionar algunos.

También hay medicamentos para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), como el Efavirenz, que previene que el VIH se multiplique en el cuerpo; y el Tenofovir, que además del VIH sirve también para tratar la hepatitis B crónica.

La mayoría de estas medicinas, no menos de 40, fue adquirida con fondos del Gobierno de El Salvador (GOES); algunas fueron donadas por instituciones del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) o por transferencias hechas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS); y muy pocas fueron adquiridas con fondos propios del Hospital Rosales.

"Son un montón de medicamentos y para todo tipo de pacientes. Aquí hay una parte que habla de la ‘fuente de financiamiento’, que es de donde salieron los fondos para comprarlos. En muchos se lee ‘Fondo General’, o sea, fondos del Gobierno. Se supone que en teoría fueron comprados siguiendo los protocolos, según las necesidades del hospital. Ahora bien, ¿por qué pasa que se vencen? Eso es lo que yo no entiendo", manifestó Gómez.

A su juicio, se trata de mala administración, de la falta de un buen sistema digitalizado de manejo de inventarios, de compras y adquisiciones; y también de fallas en el sistema de distribución, porque las entregas están siendo tardías.

Según recordó, las autoridades sanitarias prometieron un sistema computarizado que fuera capaz de determinar casi de forma inmediata cuestiones como: qué es lo que un hospital tiene, qué es lo que le falta o qué es lo que tiene más de lo necesario, para de esa forma tener un panorama amplio que permitiera hacer transferencias interhospitalarias y solventar los reiterados problemas de desabastecimiento; sin embargo, considera que es evidente que el sistema actual no está funcionando de esta forma.

"Cuando se dan estos fenómenos uno se pregunta ¿por qué? Y yo pienso que esta es una cuestión administrativa, de aspectos gerenciales. Yo parto de que por allí podría estar el problema, porque medicina es lo que más le falta a la gente", anotó.

Por otra parte, hizo otro razonamiento: puede ser que lo que esté sucediendo es la tardanza en la entrega de las compras, por lo que los pacientes que están necesitando los fármacos se están viendo obligados a comprarlos y para cuando llegan a los hospitales ya no los necesitan, por lo que estos productos farmacéuticos van quedando en exceso.

La ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, explicó la semana anterior que el Ministerio de Salud (MINSAL) está esperando para agosto próximo los últimos lotes de medicamentos que ha comprado; y, según Gómez, fueron comprados el año pasado.

El médico trajo a cuenta las acusaciones por parte del FMLN en contra de ARENA cuando asumió por primera vez las riendas de la república, sobre varias toneladas de medicamentos vencidos que encontraron enterrados. "Estas no son cosas nuevas, lo que no entendemos es cómo se dan de forma repetitiva. ¿Cómo es que no pueden hacer nada para evitar un problema como este?, si al final de cuentas quien pierde es la gente", expresó.

Sumado a lo anterior, el galeno anotó el gasto que implica la contratación del servicio de destrucción y disposición final de los fármacos, una responsabilidad por la que también hay problemas internos, porque hay una jefatura que no la quiere asumir.