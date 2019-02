Hospital Rosales comienza hoy a cambiar el irbesartán

El Hospital Nacional Rosales informó ayer, a través de un comunicado, que a partir de hoy comenzará a reemplazar el medicamento irbesartán, uno de los 53 que resultaron reportados como contaminados, según un informe de la Dirección Nacional de Medicamentos.

Los pacientes que en este momento están utilizando el referido fármaco deben presentarse en el área de Consulta Externa del Hospital Nacional Rosales a partir de la 6:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

Las autoridades de salud han explicado que los pacientes no deben dejar de consumir el producto farmacéutico de forma repentina, porque suspender la medicación podría ocasionar graves efectos para su salud.

La recomendación, entonces, es no abandonar el tratamiento hasta que no hayan sido reevaluadas sus condiciones médicas a través de los pertinentes exámenes y hasta que sus médicos no les hayan extendido una nueva receta con un medicamento que sustituya el irbesartán.

Según la Dirección Nacional de Medicamentos, estos fármacos contaminados son fabricados por las empresas de nacionalidades chinas e indias.