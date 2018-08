Hospital Rosales se podría quedar sin 63 plazas en diciembre

Son 63 los empleados que trabajan bajo contratos por servicios profesionales en el Hospital Nacional Rosales y cuyos puestos están en riesgo de desaparecer el 31 de diciembre. El director del referido centro asistencial, el de mayor referencia en la red nacional de salud pública, Mauricio Ventura, aseguró que desde 2009 comenzó a abogar por la inclusión de 184 plazas por servicios profesionales, sin que a la fecha haya recibido una respuesta favorable.

Hasta donde llega su potestad, lo que le compete es hacer las gestiones ante el Ministerio de Salud (MINSAL), y a este le corresponde trasladar esa solicitud al Ministerio de Hacienda (MH), pero este último no ha avalado la petición aduciendo falta de dinero.

Con el paso de los años, los retiros voluntarios de algunos empleados por ley de salarios han permitido llenar esas vacantes con algunos empleados bajo servicios profesionales, por lo que la cifra ha terminado bajando de 184 a 63. El problema se agudizó, sin embargo, cuando en noviembre de 2015 la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucionales todas las plazas por servicios profesionales, por vulnerar el principio de igualdad con respecto al ingreso de la carrera administrativa.

"De Hacienda hemos recibido notas que como administración nos hemos comprometido a acatar, sobre ya no contratar a personal bajo esta modalidad, porque es prohibido. Y ante esa situación, nos vemos obligados a ya no contratarlos de nuevo. Pero al personal lo necesitamos, porque tiene años de estar en sus puestos de trabajo. Son necesarios, no podemos prescindir de ellos", declaró Ventura.

Para poder garantizar esos 63 puestos de trabajo, el rubro 51 del presupuesto general del Rosales, que corresponde al de remuneraciones, debería ser aumentado en casi medio millón de dólares, los cuales han estado saliendo del rubro 54, que corresponde a compra de bienes y servicios. En 2009, las remuneraciones para esas 184 plazas representaban una erogación de $1.6 millones.



"Solo en área de la UACI (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones) tiene mucho personal con años de experiencia, y si ese personal se va, nos va a afectar; hay personal de enfermería también. Así que nosotros estamos esperando que esta situación sea reconsiderada por el Ministerio de Hacienda. Lo último que nos dijeron fue que no se podía, pero de forma verbal; no hemos recibido nada por escrito. Estamos pendientes de que nos vuelvan a llamar para poder resolver esta situación", reiteró el director.

A juicio de Ventura, hay instituciones gubernamentales que ni siquiera ejecutan todo su presupuesto anual, por lo que considera que bien podría Hacienda echar mano de ese dinero.

"Todo mundo sabe, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia siempre tiene sobrante en su ejecución presupuestaria. Nosotros salimos siempre con el 99 %, y el dinero que a veces nos ha sobrado es porque se hizo una gestión de compra de medicamentos y no se pudo comprar, porque no hubo quien ofertara o porque la documentación de la empresa no cumplió la normativa y se declaró desierta, pero aquí nos rebuscamos por ejecutar el dinero en lo que se necesita", dijo.

Ayer, una treintena de los afectados llegó a pedir apoyo a la Asamblea Legislativa.