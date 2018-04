Hospital Rosales sin material para imprimir radiografías

Médicos del Hospital Nacional Rosales han denunciado que en el área de rayos X desde el mes de febrero no se tiene material para imprimir las radiografías, para poder así evaluar en físico las placas de los pacientes que necesitan un tratamiento. Pero el problema va más allá, en las últimas semanas, a falta de insumos médicos en el área, los doctores y médicos residentes han optado por tomarles fotografías a las radiografías que están en una computadora, para poder revisarlas desde el mismo celular.

“Lo que hacen los médicos y los internos es tomarle fotografías de la computadora desde sus celulares, para ver cómo se leen las radiografías, y todo para ayudarle a los pacientes. Los médicos hacen eso porque no tienen otra forma de tratarlo, al contrario, es una forma de ayudar a la gente”, manifestó Alcides Gómez, secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales.

Según los médicos, lo más difícil es mediante una fotografía no se puede hacer una evaluación, en la que se pueda dar un diagnostico 100 % efectivo a los pacientes, ya que en muchas ocasiones la imagen de la radiografía en el celular no se alcanza a ver bien a fondo como lo es una placa impresa que se ve en la luz.

“El residente especialista en el teléfono ve la imagen y eso no es lo adecuado, por ejemplo, me dicen: ‘Mirá, tomame una radiografía de tórax’ y él no la va a ver más que todo la definición no es la misma, es una mala imagen en la que no se ve todo lo que se tiene que evaluar y se deja siempre un vacío en el diagnóstico, hacemos todo lo posible porque es lo que podemos hacer a falta de materiales para imprimir”, manifestó uno de los especialistas del área de rayos X del Rosales.

Para Alcides Gómez, es lamentable que las autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) no tengan el interés de velar y preocuparse por la salud de los salvadoreños, por lo que en la actualidad el sistema de salud sigue teniendo infinidades de carencias, a pesar de que los titulares de Salud sigan diciendo que en los hospitales y en las unidades de salud todo marcha bien. Además, asegura que persiste no solo uno, sino que muchos problemas más sobre todo en el Hospital Nacional Rosales.

“Yo tengo entendido que la resonancia magnética no está funcionando, hay tanta carga a la máquina del hospital; por eso, tienen esos problemas, el día de ayer me contaron que la resonancia magnética no está funcionando. Y los pacientes que tengan que hacérsela solo tienen que quedar esperando nada más”, dijo Gómez a LA PRENSA GRÁFICA.

Tras las denuncias de los empleados y los médicos del Rosales, este periódico trató de tener la versión, como en otras ocasiones, del director del hospital Mauricio Ventura, pero en la dirección se informa que se encontraba en una reunión, así también se quiso hablar con las autoridades del MINSAL; sin embargo, tampoco hubo respuesta.