Hospital con servicio anormal de rayos X

Personal y pacientes del Hospital Nacional Santa Gertrudis, de San Vicente, denunciaron que desde hace un mes no está funcionando el equipo de rayos X de ese centro asistencial y que los pacientes son referidos al hospital de Zacatecoluca o deben optar por laboratorios privados.

Manifiestan que por ahora el servicio es irregular y que en ocasiones únicamente se brinda atención en casos de emergencia o traumatismos con un equipo portátil, lo cual no cubre la demanda de pacientes.

“Los equipos no sirven, en el caso de uno ya dijeron (técnicos) que no tiene arreglo, y el otro no funciona para imprimir las radiografías. A veces no ha habido atención en general, pero los más afectados son los pacientes de consulta externa”, comentó un empleado del nosocomio.

Al ser consultada al respecto, Eva Orellana, directora del hospital, se limitó a responder: “Solo puedo decirle que el equipo sí está funcionando”. No amplió la información del caso.

Elba Karina de Mejía, una paciente del hospital vicentino, narró que hace algunos días su hija llegó a la Unidad de Rayos X y le manifestaron que no se le atendería porque tenían “problemas técnicos”, pero que regresara otro día.

“Dicen que no funcionaban las máquinas, pero después de varios días ha venido hoy (ayer) y sí pudo pasar, no sé con qué equipo la atendieron, pero otro señor que también vino en esos días tuvo que ir a un laboratorio porque dijo que ya no tenía tiempo por la cita que tenía en el Seguro”, manifestó De Mejía.

Un trabajador del centro asistencial indicó que hay “negligencia” en la administración, ya que no se da prioridad para reparar los equipos dañados, pues ocurre algo similar cuando las lavadoras tienen desperfectos.

“No sé por qué lo niega (la directora) o no quiere dar detalles de lo que pasa con los equipos del hospital. Sobre rayos X, le puedo asegurar que solo se tiene el equipo portátil para atender emergencias. Es típico que no atienden el problema. Y de la que se arruinó dicen que no hay dinero para comprar otra”, criticó el trabajador de salud.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Rayos X del Hospital Santa Gertrudis, Douglas Candray, dijo que en ocasiones ha habido atención irregular, pero que no fue porque haya equipos en mal estado, sino que se trató de mantenimiento preventivo y que está normal el servicio. Sin embargo, hasta ayer en la puerta de la Unidad de Rayos X del centro médico había un aviso escrito en una hoja de papel blanco donde se leía que no se estaban tomando radiografías por problemas técnicos, la cual fue quitada por Candray al ser consultado al respecto.