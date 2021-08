Hospital de El Salvador abarrotado en primer día de vacaciones

Desde temprano, decenas de personas comenzaron a llegar al hospital. muchos eran menores de edad que iban acompañados de sus padres para recibir su primera dosis.

En el primer día de vacaciones agostinas, el Hospital de El Salvador estuvo abarrotado por familias que iban a ponerse la vacuna contra el covid-19.

Gran parte de los asistentes eran familias que iban por sus segunda dosis y llevaban a sus hijos menores de edad para que les pusieran la primera dosis.

Así fue el caso de una madre de familia que iba con su hija para que ambas recibieran la vacuna. La mamá recibió su segunda dosis y su hija de 13 años, la primera.

"Gracias a Dios todo salió bien, no me tardé ni 25 minutos", expresó. Ambas venían de Tepecoyo, La Libertad, y llegaron por cuenta propia.

Otra madre de familia que llegó de Apopa y que llevaba a su hija de 14 años a vacunarse no pudo realizar el proceso ya que le pidieron el código de vacunación y no lo llevaba. Dijo que solo llevaba la partida de nacimiento y que no sabía que debía llevar un código. En el hospital se lo emitieron y le dijeron que llegue el próximo viernes. Esta madre de familia había aprovechado su día de vacación para llevar a su hija junto a su esposo para vacunarse los tres, pero solo los adultos pudieron recibir la segunda dosis.

Esta gran presencia de menores de edad durante las jornadas de vacunación se debe a que la semana pasada el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que los niños mayores de 12 años podían recibir la vacuna.

Durante la mañana que LA PRENSA GRÁFICA estuvo observando a las personas que llegaron a ponerse la vacuna, no se detectó medidas de distanciamiento social ni personal supervisando y controlando la afluencia de personas.

Cerca de las filas solo habían soldados parados observando y nada más un médico que gritaba las indicaciones a la gente que ingresaba al recinto.

Al preguntarle al médico si era normal esa cantidad de personas, respondió que "normalmente nosotros vemos 16 mil gentes diarias. Ver 20 mil no nos asusta y eso es lo que esperamos hoy, anteayer y hoy es cuando más hemos visto", aseguró el médico.

Dosis y muertes

El ministro de Salud, Fran Alabí, anunció en la mañana de ayer que 4.4 millones de dosis han sido aplicadas hasta el miércoles 3 de agosto, entre personas que solo tienen una dosis y quienes tienen las dos.

Luego, en cuanto a las víctimas de covid-19, el Ministerio de Salud informó ayer al mediodía que nueve personas había fallecido a causa de la enfermedad. Dos hombres eran mayores de 80 años, cinco de entre 30 y 60 años; y dos mujeres entre 30 y 70 años.

Mientras, las cabinas de tamizaje para que la población se realizara la prueba del covid-19 fueron realizadas en tres lugares ayer, en el monumento Salvador del Mundo, Metrocentro y Plaza Morazán.