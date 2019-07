Hospital de San Miguel está sin medicamentos

José Santos Argueta trataba de descansar en una de las banca rojas que se encuentran en la sala de espera de la farmacia del Hospital Regional San Juan de Dios de San Miguel. Esperaba pacientemente a que lo volvieran a llamar para entregarle alopurinol y otra medicina para su tratamiento de la próstata.

Con 64 años de edad y originario de Quelepa, llegó al hospital regional a pasar consulta. Tuvo que esperar por varias horas para que le informaran que solo le iban a dar medicina de una receta, ya que de las otras no había.

"Me dijeron que no tenían, pero a lo mejor ya las van a traer", expresó mientras esperaba que lo volvieran a llamar, pero tras varios minutos se acercó a preguntar y le reiteraron que de su medicamento no tenían, y que debía de comprarlo.

"Pero y dónde voy a comprar si a saber si es caro y no tengo dinero. Vine hasta acá solo con la ‘cora’ del bus. Eso es, qué le voy a hacer, me va a tocar esperarme a que traigan, porque yo no lo puedo comprar", dijo decepcionado.

Como él, Domitila Reyes salió molesta de la farmacia porque también le dijeron que debía comprar la medicina recetada. "Acá venimos personas sin dinero y piensan que uno va a andar comprando la medicina. Siempre es lo mismo, y como seres humanos nos indigna. Ahorita se trata de mi hija que está enferma y no me pueden dar el medicamento porque no tienen. Y el dinero que nos quitan en los impuestos y en el IVA, dónde está", cuestionó.

Médicos del hospital migueleño consultados sobre la escasez de medicinas mostraron su preocupación porque, según ellos, con lo que hay de abastecimiento alcanza hasta septiembre o noviembre, después no habrá nada que recetar y entregar a los pacientes.

Un doctor, quien pidió el anonimato, confirmó que en el hospital hay déficit de medicinas. "Créame que es triste ver a las enfermeras angustiadas porque el paciente necesita con urgencia cierta medicina y no hay. Toca decirle a los familiares que vayan a la farmacia y la compren", dijo.

Por ejemplo, de su cuadro básico de medicamentos le hacían falta 12. El cuadro básico es la cantidad de medicinas indispensables de acuerdo con las necesidades de la población que se atiende.

Emérita Rivas, secretaria de relaciones nacionales del Sindicato de Trabajadores de Salud (SITRASALUD), afirmó que desde hace varios años el hospital migueleño no cuenta con diversos productos médicos, como antibióticos, materiales para operaciones de hueso, jabón para bebés, para problemas renales, de gastritis, respiratorios, cardíacos, entre otros.

"El gobierno anterior dejó un caos en la salud, y esperamos que este nuevo gobierno nos apoye. La población se nos ha estado muriendo, niños, jóvenes y adultos, que da sentimiento que no salimos con ellos porque faltan muchas cosas acá en el hospital", dijo.

Por medio de la oficina de prensa se intentó conocer la versión sobre el tema de la directora del Hospital Regional San Juan de Dios, Juana de Canales, pero se informó que no se encontraba en su oficina. Se le buscó durante dos días, sin éxito, pues en cada vez se indicó que estaba en reunión.