Hospital del ISSS ya atiende pacientes por coronavirus

Luego de que fuera inaugurado por las autoridades de gobierno hace dos semanas, el Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en San Miguel, ya está atendiendo pacientes de covid-19, según confirmaron fuentes extraoficiales.

El primero de los pacientes, según la información obtenida, llegó aproximadamente a la una de la tarde, en una ambulancia de Fosalud e inmediatamente fue trasladado a una de las salas de atención habilitadas.

"Es un hombre que al parecer venía con una padecimiento renal, pero ya está siendo atendido en el nuevo hospital", dijo una fuente del ISSS, quien no especificó el lugar de procedencia del paciente. Antes de la pandemia, el hospital iba a funcionar para atender diversas enfermedades, pero actualmente será exclusivo para pacientes positivos con coronavirus.

Algunos empleados de seguridad desistieron de continuar trabajando en el hospital por temor. "Ayer (el viernes) se fueron dos vigilantes cuando vino la ambulancia, hoy (sábado) uno dijo que ya no iba a volver. Es mi primer día y vamos a hacerle frente", dijo uno de los custodios del hospital. Personal médico han mostrado sus quejas por la falta de un plan específico sobre al abordaje en el nuevo hospital de los pacientes y aseguran que tampoco lo tienen en las instalaciones provisionales en el Hospital Nacional San Juan de Dios.

A quienes han comenzado a trabajar en el hospital regional, les han brindado las indicaciones sobre el tratamiento a los pacientes minutos previos de desempeñar sus turnos. "Hasta hoy (sábado) al mediodía habían al menos cuatro pacientes, pero me cuentan esta tarde (ayer) que vienen más pacientes, por lo que no hay un número exacto", dijo otro informante del personal médico, que trabajará en el hospital. Se intentó consultar con las jefaturas del ISSS de la zona oriental pero no han confirmado la cantidad de pacientes que están siendo atendidos en el hospital.