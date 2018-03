Hospital sin ambulancia propia para emergencias

Lee también

El Hospital Nacional de Santiago de María (Usulután) no cuenta con ambulancia debido a que se arruinó el año pasado, por lo que utilizan ambulancias de otros centros asistenciales; sin embargo, en ocasiones la disponibilidad es sobrepasada por la cantidad de emergencias.Algunas personas consultadas señalaron que el problema data desde hace varios meses, pero el director del hospital, Carlos Elías Portillo, manifestó que el percance se originó a finales de 2016, ya que el motor de la ambulancia propia se fundió y se encuentra en la etapa de reparación, a pesar de ser un automóvil no tan antiguo.“La ambulancia no es tan vieja y se le da el mantenimiento necesario, pero debido al constante trabajo a diario se nos arruinó... Se establecen coordinaciones previas, para que de forma rotativa de cada establecimiento de salud de los municipios aledaños a nuestro hospital nos presten y no nos quedemos sin el servicio de ambulancia”, explicó Portillo, quien añadió que cuentan con el dinero para reparar la unidad propia.El hospital de Santiago de María es referencia para los municipios de la zona norte de Usulután, como Alegría, Berlín, Mercedes Umaña, Nueva Granada, Estanzuelas, Ciudad El Triunfo e incluso Jucuapa. También da cobertura, por la cercanía territorial, a los habitantes de Sesori (San Miguel) y a algunos municipios de San Vicente.En el momento en que LA PRENSA GRÁFICA verificaba la situación en el hospital no se encontraba la ambulancia de turno pues se trasladaba a un paciente, por lo que el centro médico se quedó sin alternativa.“Una ambulancia para nuestro hospital es insuficiente, debería de haber mínimo entre dos y tres en cada hospital. Para el accidente del pasado domingo (8 de enero) tuvimos el apoyo de todas las ambulancias de diferentes centros asistenciales, además de los hospitales de Usulután, Jiquilisco, San Miguel, ya que ha sido el más grande en años en el municipio”, indicó el médico. En dicho accidente, que dejó un saldo de cuatro fallecidos y 41 lesionados, también auxiliaron Comandos de Salvamento, Cruz Roja y policía.