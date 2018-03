Hospital solventa transporte con dos ambulancias

Lee también

El Hospital Nacional de Santiago de María, en Usulután, cuenta con dos ambulancias en servicio, por lo que se podrá atender de una mejor manera a los pacientes que requieran ser trasladados hacia otro centro asistencial.Desde finales de 2016 el centro hospitalario no contaba con ambulancia propia, ya que la única que tenía se arruinó, por lo que se tuvo que auxiliar con ambulancias de las unidades de salud cercanas, que se turnaban para ponerla a disposición del hospital.Carlos Elías Portillo, director del centro médico, informó que ya fue reparada la ambulancia propia, por lo que está a disposición de los pacientes. Además, el Ministerio de Salud les entregó una ambulancia que estaba sin utilizar pero en buen estado, por lo que asegura que la atención será más efectiva.“Producto de la gestión que hicimos se nos entregó una ambulancia que no estaba en uso en el taller de San Salvador. Entiendo que todavía está latente la compra de nuevas ambulancias a escala nacional, por lo que estamos pendientes”, indicó Portillo.El director dijo que solo en casos extremos pedirían la colaboración a las unidades de salud, como ocurrió el 8 de enero de este año en la carretera que une a Mercedes Umaña y Berlín, en el desvío El Anono del caserío Buenavista, en Alegría, Usulután.En esa jurisdicción un accidente de tránsito dejó saldo de cuatro muertos y 41 lesionados que fueron llevados en un primer momento al Hospital de Santiago de María, que colapsó, por lo que las víctimas tuvieron que ser auxiliadas por unidades de salud y otros hospitales. “Incluso con dos ambulancias, como las que tenemos, no hubiéramos salido”, reflexionó Portillo.