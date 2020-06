Hospitales desbordados por pacientes de covid-19 en El Salvador

"El covid-19 se ha comido al hospital... a veces los pacientes llegan fallecidos o mueren ahí", manifestaron ayer fuentes en el interior del Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al hacer referencia al desborde de pacientes positivos que actualmente atiende este centro asistencial.

Galenos denunciaron "desorden total en el área de emergencia", y aseguraron que no cuentan con áreas definidas para pacientes covid. Por otro lado, afirmaron que no se cuenta con insumos de protección para el personal médico y que hay escasez de medicamentos, lo cual agrava la situación, pues dijeron que cada día reciben a más personas contagiadas.

"Da dolor ver a un paciente en una silla de ruedas a punto de ahogarse, a la par de su cilindro de oxígeno por casi cuatro días a espera de camas, habiendo espacios que podrían adecuarse (en el hospital)", comentó una de las personas entrevistadas que pidió no revelar su nombre.

La desorganización por parte de las autoridades, desde hace tres meses que inició la pandemia, ya tiene colapsado este nosocomio, reiteró, agregando que personal asignado a atender pacientes positivos se ve saturado con turnos extenuantes, pues no hay rotación del grupo.

"A veces me pongo pamper, no desayuno y evito tomar mucha agua, porque no hay tiempo para salir de las áreas, y si salimos hay que cambiarse (gabachas, mascarillas) y no tenemos suficientes. Hay médicos que no quieren atender pacientes covid por temor", contó una de las personas que habló con este medio.

Situación peor se vive en el Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla, según tuvo conocimiento LA PRENSA GRÁFICA, a través fuentes internas, quienes dijeron estar preocupadas .

Denunciaron que, de igual forma, informaron a las autoridades del centro asistencial que ya no hay capacidad de ingreso para más pacientes; sin embargo, la instrucción es que deben seguir recibiendo pacientes covid-19, mientras que hasta la morgue está colapsada. "Hasta esta hora (10 de la mañana aproximadamente de ayer) no han venido a retirar a ningún fallecido, y de hospitalización hay que bajar cadáveres", informaron, enfatizando que la situación en el lugar es díficil, que ya no tienen capacidad ante la demanda de pacientes. Instaron a las autoridades a que definan planes de atención a la crisis.

Bukele aboga por decretos

Entanto, en medio de esta crisis, el presidente Nayib Bukele, manifestó a través de su cuenta de Twitter, que el Gobierno requiere emitir decretos para continuar con las medidas de contención y prevención de la pandemia , debido a que por el momento no están facultados. "Es importante que la @SalaCnalSV devuelva al Gobierno su capacidad de establecer limitantes de circulación para mitigar el avance del virus. De lo contrario iremos a una alza que terminará de colapsar nuestro sistema de salud", tuiteó el mandatario.

En la resolución del 8 de junio, la Sala de lo Constitucional inhabilitó al Ejecutivo y Legislativo "a replicar los aspectos que ha declarado inconstitucionales". Es decir, no podrá seguir emitiendo decretos ejecutivos que limitan derechos constitucionales señalados, y en su momento dio cuatro días a ambos órganos de Estado, pero estos no lograron acuerdos.