Hoy arranca la campaña en El Salvador “40 días por la vida”

Desde hoy hasta el 9 de abril se desarrollará en nuestro país la campaña “40 días por la vida”, la cual tiene como objetivo que sean 40 días dedicados por completo a la oración por el fin del aborto en el mundo.“Esto es tomando en cuenta que lo pro vida, defender la vida, lo está pidiendo tanto el papa ahorita, tantas mujeres que están sufriendo este drama, tanto para el niño que muere cruelmente como para la mujer que engañada se practica un aborto”, dijo Karla de Lacayo, quien lidera la campaña de oración.Esta campaña inició en Texas, Estados Unidos, en 2004. Ahora, El Salvador, al igual que otros países, se ha sumado a esta campaña que busca manifestar y reafirmar el derecho a la vida.“Todos los países unidos y rezando por la causa, se cierran abortorios, se salvan miles de vidas, se convierte mucha gente, personas que están a favor del aborto se convierten. Cada campaña se va sumando la gente”, reiteró De Lacayo.La campaña será inaugurada hoy a las 5:30 de la tarde, con un rosario, en la parroquia Sagrado Corazón de María, y media horas después habrá una misa.Las organizaciones pro vida reiteran que las consecuencias que una mujer aborte son nefastas, incluyen una carga para toda su vida. Condieran que en muchos casos, las mujeres llegan hasta el suicidio al no superar esta carga emocional que les provoca matar al fruto de su vientre.La organizadora de esta campaña llama a las personas que están a favor del aborto a que “que regresen a la verdadera fe, que si son y se proclaman cristianos, el primer derecho fundamental de toda persona es la vida; si a uno no le permiten vivir, de qué sirven todos los demás derechos que tanto pregonan”.Recientemente la ministra de Salud, Violeta Menjívar, hizo un llamado público a la Asamblea Legislativa para que estudie la propuesta presentada por la diputada del FMLN Lorena Peña, donde considera que es conveniente que sean incorporados al Código Penal como causal de aborto no punible el aborto terapéutico, el aborto eugenésico y el aborto ético.“Consideramos que esta iniciativa de ley no propone el uso indiscriminado del aborto ni tampoco es un planteamiento en sí en favor del aborto, sino a favor de proteger la salud y la vida de las mujeres”, dijo Menjívar.Ante esto, De Lacayo comentó: “Ahora que se dice tanto por la salud de la mujer, si la mujer está en peligro... Eso es mentira, ahora con los avances no hay forma de que la mujer vaya a morir, es una mentira; y si es verdad, si el niño muere en el proceso, pues así lo quiso Dios, pero no deliberadamente matar al niño”.