Hoy es la fiesta del futuro: Social Media Day

Lo que las personas ven en internet y sus redes sociales puede lucir muy bonito, pero detrás hay un esfuerzo notable. Gestionar una marca, impulsar un producto, crear un video que sea visto y cumpla su propósito requiere de estrategia, creatividad e innovación. Necesita de un trabajo pesado.

Para ejecutarlo se requiere del conocimiento necesario, el que puede llegar de la experiencia de los mejores profesionales. Y hoy, gracias al Social Media Day, es el día perfecto para conseguirlo.

“Se van a reír y lo mejor es que les voy a hackear la cabeza con todo lo que les voy a contar”.

Gaby Castellanos, “speaker” en el Social Media Day

Las ponencias son de lo más destacado debido a que representan esa oportunidad de conocer datos y estrategias. Sin embargo, podrán ver que el Social Media Day no solo reúne a profesionales, sino que también congrega a quienes desean celebrar el tiempo en que vivimos, donde las distancias se han acortado, existen nuevas formas de comunicación y la tecnología es un complemento que muchos disfrutan en sus vidas.

¡Y los videojuegos, la comida y la fiesta no faltarán!

Las entradas han estado disponibles en smediaday.com y todoticketsv.com, pero también pueden adquirirse hoy . Todo inicia a las 8:30 de la mañana en el hotel Sheraton Presidente, en San Salvador.

Un poco de historia

Ha pasado casi una década desde el primer Social Media Day en El Salvador, una iniciativa mundial a la que pronto se sumó el país gracias a LA PRENSA GRÁFICA y el patrocinio de diversas empresas.

Fue en 2010 que la web mashable.com hizo la primera convocatoria y un año después los salvadoreños se sumaban para celebrar y reconocer el impacto de internet en la comunicación global. Basta con ver alrededor para verse impresionado con la cantidad de personas conectándose al mundo digital en cualquier momento y lugar.

Desde entonces el evento ha llenado grandes salones con personas llenas de deseos de llegar a otro nivel, con empresas que quieren conectar cada día de mejor forma con su público, con creadores de contenido que enseñan lo que han aprendido en su camino y con gente fascinada con las maravillas que pueden alcanzarse desde un teléfono celular o computadora. Hoy será un día sensacional.



9 ediciones del Social Media Day han sido celebradas en El Salvador.

La primera edición fue el 30 de junio de 2011.

TALLERES

Chance para profundizar

Mañana, un día después del Social Media Day, Daniel Granatta brindará un taller. Él es una persona muy interesada en la innovación y el futuro. Por eso es que su charla tratará sobre “Ideas innovadoras con tecnología y ‘storytelling’”.

El propósito es que los asistentes piensen de forma sistemática ideas innovadoras que involucren tecnología. Ayer fue impartido el taller “Creatividad para contenidos digitales usando memes”, a cargo de El Feo, el boliviano Fernando Revollo.

Era un mensaje especial para estudiantes universitarios de carreras afines a la comunicación y el marketing. En él, El Feo hablo de contenidos digitales, proceso creativo, contenido transversal y memes para despertar la creatividad y el hábito de pensar.

CREATOUR

El foro de los creadores

¿Ya sabes cómo YouTube puede ser una plataforma para negocios digitales? El foro CREATOUR, programado para iniciar hoy al mediodía, tratará sobre esto.

Será una exhibición de creadores en la plataforma de YouTube, donde estarán disponibles las placas que se entregan a los canales que acumulan más seguidores. Ahí estará la placa que se entregó al youtuber salvadoreño Fernanfloo cuando consiguió 10 millones de seguidores.

Byron Reyes, director del CREATOUR, será el anfitrión del espacio. Los creadores de contenidos con los que se podrá interactuar son Made in Dexel, BambielR4, MrAmigo Tec, Thrazo y Gabe Hash, quien recientemente fue nombrado presidente del CIFCO.

PONENCIAS

Charlas magistrales

El salvadoreño Ulises Gallegos, el español Daniel Granatta, el boliviano El Feo y la venezolana Gaby Castellanos serán los “speakers” de esta edición del Social Media Day.

Gallegos abrirá el programa a las 10 de la mañana. Ha titulado su charla “Engagement, Microinfluencers y Marketing”. Granatta completará la mañana asegurando que “The World Is your Canvas”. Por la tarde, El Feo profundizará en la “Inteligencia creativa no artificial” y Gaby revelará misterios en “Top Secret” tras la pausa para una charla y una bebida.

Un día tan intenso solo puede terminar de una forma: una fiesta a partir de las 5:30 de la tarde. ¡Para esa hora del día ya no serán los mismos! La creatividad y la innovación habrán ganado mucho terreno en sus cerebros.

