¿Hubo fraude en las elecciones en San Miguel?: Así responde Miguel Pereira ante estas acusaciones

“La estructura Salgado es atidemocrática, no acepta la voluntad del pueblo migueleño". Esa fue la respuesta que dio Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, a las acusaciones de un posible fraude electoral que pudo haberse cometido en algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV) en dicho departamento durante las pasadas elecciones de alcaldes y concejos municipales del domingo 4 de marzo en El Salvador.

Pereira, durante una entrevista televisiva esta mañana, aseguró que se encuentra “tranquilo” y “consciente” de los resultados de las elecciones de diputados y concejos municipales en San Miguel, por lo que invita al exalcalde Will Salgado, principal promotor de las acusaciones de posible fraude, a interponer las denuncias respectivas “si es que tiene pruebas”.

“La estructura Salgado son malos perdedores”

“Si ellos quieren interponer un recurso al Tribunal Supremo Electoral (TSE), yo sería respetuoso de las instituciones. Si alguien tiene una prueba de algo, que acuda a las instituciones del país, pero que no acuda a las redes sociales ni a chambres”, señaló Pereira, quien agregó que ya han “interpuesta denuncias por difamación en los Juzgados de San Miguel contra otras personas de esta misma estructura”.

“Nosotros ya preveíamos que íbamos a tener la misma película, con los mismos protagonistas”, agregó Pereira. “En 2015, la estructura Salgado hizo exactamente lo mismo. Son malos perdedores. Después de haber gobernado 15 años, que vengás ahora a querer revertir la voluntad del pueblo migueleño es inaudito. Hay que ser respetuoso de la voz del pueblo”, puntualizó.

Pereira subrayó también que, hasta el momento, “no he tenido comunicación con Will Salgado después de las elecciones”. “Previo a las elecciones si tuvimos comunicación. Pero después de las elecciones no ha habido felicitación ni comunicación de su parte hacia mí”, destacó.

“Nos hemos convertido en leyenda”

Sobre los resultados del FMLN en estas pasadas elecciones, Pereira dijo que ellos, como concejo municipal de San Miguel, se han convertido en “leyenda” y en un “triunfo histórico”. "En términos nacionales nosotros (San Miguel) nos hemos convertido en leyenda. Lo que ha pasado a nivel nacional no podemos dejarlo desapercibido, hay una voz del afiliado del FMLN que hay que oírla, militancia y simpatizantes del partido mandó un mensaje”, señaló.

De igual forma, Pereira dijo ponerse a disposición de su partido para un posible análisis de la situación del partido de gobierno tras las elecciones. “Si al gobierno y al partido le sirve mi experiencia joven yo me pongo a su disposición, he ganado ya dos períodos en la alcaldía”, dijo el edil migueleño.

“En 2015, ARENA tuvo hasta 63,000 votos menos. Como es posible entonces que tenga mayoría de diputados. Lo que le permitió esto fue el nivel de abstencionismo del militante del FMLN que no salió a las urnas. Hay una voz del militante del FMLN que se dio en abstenerse en ir a votar. ARENA no puede estar cantando victoria de que ahora es el partido más querido de la población salvadoreño”, finalizó.