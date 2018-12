¿Hubo o no militares en la persecución donde fue asesinado un niño en Ilopango? Payés había dicho que sí y hoy se retracta

El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, se contradice en las declaraciones que ha dado respecto a la participación de militares en la persecución de un pandillero el martes en la comunidad Adesco Fores 4 de Ilopango (San Salvador) en el que un disparo terminó con la vida de un niño que jugaba en la línea ferrea.

No es la primera vez que Payés cambia las versiones que da en torno a un hecho. En 2012 dio tres justificaciones distintas sobre el traslado de 30 cabecillas del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca ocurrido al principio de la tregua.

El ministro de Defensa, David Munguía Payés, se contradijo en sus declaraciones dadas hoy. Foto de LA PRENSA/Éricka Chávez

Ayer, Payés se refirió a la muerte de Samuel Alexis Mendoza, de 10 años de edad, como un “daño colateral” y dijo que “el personal que estaba en la zona está detenido para investigación”.

“La versión más clara que tenemos es que hubo un enfrentamiento con pandillas en ese sector donde participamos nosotros (FAES) y policía, pero supuestamente se está diciendo, que no lo hemos comprobado, que uno de los disparos de uno de nuestros elementos chocó y salieron astillas y esas le cayeron al niño”, dijo ayer Payés.

Hoy, la versión que da es diferente y su forma de decirla, más altanera. Hoy Payés dijo que pidió un informe al Estado Mayor Conjunto y que el jefe de este le informó que no hubo ningún militar en el enfrentamiento. Además, ahora ya no se refiere a la muerte de Samuel como “daño colateral” sino más bien “un incidente”.

“En el período que se dio el incidente ningún efectivo nuestro se encontraba en la zona, sino fue hasta después, inclusive después de que llegó la Policía Nacional Civil a hacer el reconocimiento del incidente, todavía después llegamos nosotros. Pero confirmo que ningún efectivo de nosotros estaba ahí en la zona cercana mientras se di ese incidente, por lo tanto seguimos averiguando”, dijo el ministro.

La versión de los testigos del hecho es que policías y militares perseguían a un pandillero. Cuentan que uno de esos militares disparó contra Samuel y que llegó hasta el cadáver del niño para “buscar el tiro que él mismo hizo”.

En tanto, la Fiscalía se resiste a “considerar” la hipótesis de que militares y policías tuvieron que ver con el asesinato de Samuel. “Hasta el momento no existe nada, no existe esa hipótesis. La investigación de la Fiscalía no lo considera todavía. El caso está sobre averiguar. Sujetos llegaron a disparar con arma de fuego, se desconoce el calibre", fue la versión oficial dada a este periódico de parte de la Fiscalía de Soyapango.