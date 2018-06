Hugo Martínez: “Cada persona debe responder por sus actos”

El candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, justificó las capturas realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) a personas vinculadas a la investigación penal en contra del expresidente Mauricio Funes, entre las que se encuentra el empresario Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, dueño de la empresa de seguridad COSASE. Durante el operativo también fueron capturados familiares de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, la compañera de vida del expresidente Funes y madre de uno de sus hijos.

“La posición del Gobierno la expresó muy bien el compañero (Roberto) Lorenzana (secretario de Comunicaciones de la Presidencia y miembro del Consejo Nacional del FMLN) al decir que nosotros (partido político) no nos damos por aludidos, sino cada persona debe responder por su actos y esa es una posición con la cual coincido en grandes trazos. Este es un procedimiento aparte. Yo no me siento aludido y siento que el Gobierno no tiene por qué darse aludido por estos procedimientos que buscan esclarecer la actuación de algunas personas, y estas personas tienen el derecho a la defensa y lo que deben hacer es ejercer ese derecho”, expresó el candidato en una entrevista concedida a Canal 21.

“Mecafé” ha sido detenido por el delito de lavado de dinero, en el pasado fue uno de los principales apoyos del movimiento con el que Funes llegó a la presidencia en 2009; después fue nombrado como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). Durante la administración del expresidente Funes, también se quedó con la mayoría de contratos de seguridad privada en el Gobierno.

Por su parte, el diputado del FMLN Schafik Hándal se mantuvo en la misma línea al asegurar que como partido político tampoco se sienten aludidos tras las capturas del exfuncionario de Gobierno e invitó a las autoridades a cumplir con el debido proceso.

“Esperemos que siga el proceso debido, y se hagan las investigaciones y presenten las pruebas que tengan, y se haga la debida justicia en este caso; y no entremos en un desarrollo que pareciera telenovela al final. Si es cierto que tienen las pruebas, que se haga justicia. Ya llevan dos años en este caso”, dijo Hándal.

Sobre lo expresado por el expresidente en sus redes sociales que “la investigación a la que hace alusión la FGR” en su contra “fue dirigida por la derecha y la Embajada USA(Estados Unidos)”. y que “Miguel Menéndez, detenido por orden administrativa de la FGR, fue amenazado por funcionarios de esta embajada de acabar con sus empresas si no revelaba dónde está el dinero, que según ellos, robé de Casa Presidencial para enriquecerme”, Hándal aseguró: “Hay que preguntarle a Mauricio por qué está diciendo eso. Quizá él tendrá sus informantes y sus datos al respecto para poder decir eso”.