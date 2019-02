Hugo Martínez: "El FMLN ya no puede volver a ser el mismo"

El excandidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, afirmó esta mañana que el FMLN ya no puede volver a ser el mismo, después de la derrota sufrida en las elecciones del pasado 3 de febrero en las que se ubicó como la tercera opción con apenas el 14% de los votos.

"El partido FMLN no esta para medias tintas, necesita una refundación total. Si voy a entrar, voy a entrar en serio, con el apoyo de la militancia. No podemos entrar con cuestiones cosméticasEl partido tiene la capacidad de cambiar y es capaz de hacerlo", expresó Martínez, en la entrevista "Diana Verónica y Tony".

Martínez también afirmó que decidió trabajar desde un cargo de dirección o desde la llanura, para apoyar a su partido, aunque dijo que todo "depende del sentir de la militancia".

"No me siento candidato de nadie dentro del partido, siento respeto por la militancia histórica, pero dependo del sentir de la militancia para tomar una decisión", agregó.

El excanciller también se expresó sobre las primeras muestras del presidente electo Nayib Bukele y sobre este dijo que "estamos comenzando a ver como sera la dinámica del país con el nuevo gobierno. debe haber una oposición inteligente. Cuando hayan cosas que beneficien a la población hay que apoyarlas, viendo la letra fina del contrato".

Además, sobre la solicitud de Bukele de reorientar $16 millones de los fondos para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, Martínez dijo que "El Salvador no es una monarquía. Debe respetarse la ley y ver que se cumplan los debidos procedimientos".

Sobre la discusión por la creación una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES) el excandidato presidencial dijo que "no debe centrarse ahora sobre si si o no debe hacerse. Hay que ver primero el proyecto. Veamos antes la letra pequeña y después decidimos si conviene o no".