Hugo Martínez: "El pasaporte diplomático de Mitchell Guzmán no creo que fuera la única orden directa desde presidencia"

El candidato a la presidencia por el FMLN y excanciller de la república, Hugo Martínez, tomó distancia sobre la entrega de pasaporte diplomático a Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, compañera de vida del ex presidente Mauricio Funes, y quien ha sido incluida por la Fiscalía General de la República en el grupo de vinculados al caso "Saqueo Público".

"Yo no tuve que ver (con el pasaporte diplomático a Ada Mitchell Guzmán), ni firmo los pasaportes diplomáticos. Ni creo que fuera la única orden directa desde presidencia a una persona de una dirección en cancillería. Me enteré que ella tenía pasaporte diplomático cuando se hizo público el caso. Nunca recibí una petición para emitir un pasaporte diplomático para esta persona", mencionó Martínez en una entrevista brindada al programa de radio Pencho y Aída.

Según la acusación de la FGR, Guzmán Sigüenza realizó múltiples viajes al exterior y ocupó cerca de $500,000 para gastos personales, entre estos hasta $208,800 para la compra de vehículos de lujo. En gastos hospitalarios, utilizó $3,826, aunque la cantidad podría crecer con la investigación.

"Es mentira que yo le diera pasaporte diplomático a Ada Mitchell Guzmán. En 2014 se me hizo una entrevista y dije que no había tenido que ver. No sé en qué concepto se le otorgó el pasaporte, por lo que no sé el tiempo de duración del mismo", agregó Martínez.

Sobre el caso Funes, el candidato del partido de izquierda dijo que "Ese como los casos de los otros dos ex presidentes, se deben investigar y cerrar lo antes posible con un veredicto. No puede ser que sigamos eternamente con los casos abiertos, no es bueno para la sociedad".