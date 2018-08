Hugo Martínez afirma que combatirá la evasión y elusión fiscal

El candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, aseguró que junto a su compañera de fórmula, Karina Sosa, no manejan la posibilidad de aumentar o crear nuevos impuestos en caso de ganar las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero y que, por el contrario, combatirá la evasión y elusión fiscal.

"Hemos hablado con Karina Sosa de que no vamos a incrementar ni a imponer nuevos impuestos. Vamos a combatir frontalmente la evasión y elusión, no vamos a perseguir a nadie, solo aplicaremos la ley", dijo Martínez en una entrevista brindada al programa "Frente a frente".

Además, el aspirante mencionó que tras la confesión del expresidente de la república Antonio Saca de haber desviado fondos hacia ARENA, este partido político "tiene que devolver ese dinero".

"A esas cosas (corrupción, evasión y elusión de impuestos) hay que aplicarles mano firme. Si hay dos expresidentes que han confesado que emitieron cheques y transferencias de fondos al partido ARENA, tiene que devolver ese dinero", dijo el excanciller.

En el juicio Destape a la Corrupción, el expresidente Antonio Saca declaró que desvió $400,000 del Estado al partido durante su mandato (2004-2009).

Martínez, además, señaló que la corrupción no se puede combatir con medias tintas, sino que debe ser de manera drástica: "No debemos permitir que nos carcoma la corrupción. A los militantes del partido (FMLN) les digo que tenemos que combatir la corrupción venga de donde venga, no podemos andar con medias tintas".