Hugo Martínez en "movilización" por la zona oriental del país

En varios municipios de Morazán estuvo el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, como parte de la "movilización" que está llevando a cabo en departamentos de la zona oriental del país. Durante el primer encuentro que sostuvo ayer con habitantes de la comunidad Segundo Montes, en el municipio de Meanguera, Morazán, el candidato del partido oficial se comprometió a que si gana la presidencia buscarán la forma de promover y agilizar la implementación de medidas de reparación de personas que sufrieron daños morales y físicos durante el conflicto armado.

"Tenemos un compromiso de reparación moral y material para nuestras víctimas y sus familiares. Estoy muy identificado con el tema porque desde cancillería trabajé en programas de reparación a escala nacional. Los vamos a seguir trabajando, a pesar de los obstáculos que la derecha está poniendo", dijo Martínez.

El candidato efemelenista criticó que si no hay avances en la aprobación de una ley de reparación en el seno de la Asamblea Legislativa es porque los diputados de ARENA no permiten que avance. "Lo que no se logra avanzar en favor de las víctimas es porque la derecha lo está bloqueando en la Asamblea Legislativa", afirmó.

Por otra parte, el exministro de Relaciones Exteriores reiteró en sus encuentros que no permitirá la creación de más impuestos en un eventual gobierno que lidere. Aseguró: "Lo que haremos es que aquellas empresas que no pagan impuestos los paguen. A esas sí las vamos a obligar, de acuerdo con la ley".

En el encuentro que tuvo con habitantes de San Francisco Gotera, cabecera departamental de Morazán, Martínez habló sobre una reforma educativa que planea impulsar para "brindar a nuestros jóvenes formación técnica que les permita obtener su primer empleo y contribuir al desarrollo de cada territorio".

Además planteó que fortalecerá el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para que sea a través de ellos que se impartan capacitaciones a agricultores.