Hugo y Gerson inician campaña interna en conjunto

En conjunto, Hugo Martínez y Gerson Martínez, precandidatos presidenciales del FMLN, arrancaron ayer con una serie de encuentros con la militancia en Sonsonate y Ahuachapán. El próximo 27 de mayo, los afiliados escogerán a uno de ellos como candidato a la Presidencia de la República para las elecciones del domingo 3 de febrero de 2019.

El primer encuentro se desarrolló por la mañana en las instalaciones de Ágape Sonzacate y el segundo, por la tarde, en la sociedad de empleados de Ahuachapán. Tomás Chávez, de la Comisión Especial Electoral del FMLN, dijo que era agradable ver a seguidores de los aspirantes con camisetas, pero les pidió un comportamiento “ejemplar”, ya que “no se trata de uno contra el otro”.

Planteó las reglas de la actividad, entre ellas, que cada aspirante tenía 30 minutos para dar sus planteamientos, y luego responder cinco preguntas de la militancia. Al espacio de preguntas y respuestas no tuvieron acceso los medios de comunicación.

Las siete claves de la

victoria, según Hugo

Hugo Martínez fue el primero en intervenir. Dio un desglose de sus propuestas, las cuales las llamó elementos para dar la victoria al FMLN. Algunos son coincidentes con su oponente.

Su primer llamado fue a unirse para ganar las elecciones y lograr los cambios que necesita este país; fortalecer el trabajo con los sectores sociales que encarnaron al FMLN; así como construir alianzas con sectores académicos y empresariales, porque los grandes problemas no pueden tener solución en solitario. También, asumió un compromiso con la juventud y dar espacios a las mujeres en un gabinete integrado con igualdad de género.

El aspirante les pidió a las bases usar todos los medios clásicos y modernos. Este punto lo consideró como otro elemento de victoria, y dijo que el FMLN debe ser firme con sus valores y principios, pero debe de estar abierto a utilizar las tecnologías, por ejemplo, les pidió difundir sus opiniones a través de las redes sociales.

Como séptimo y último elemento, señaló la importancia de que El Salvador siga construyendo relaciones con jefes de Estado de todo el mundo, “con dignidad”, “sin sumisión pero con respeto”, como lo ha hecho él, según dijo, desde la cancillería. Dijo que, aunque por su trabajo como canciller ha estado enfocado en hablar con líderes del mundo, no se le ha olvidado que viene del campo y acostumbrado a trabajar con la gente.

¿Qué tipo de gobierno ofrece Gerson?

Luego de revisar sus apuntes en pequeños papelitos, Gerson Martínez se dirigió a la militancia.

Dentro de su exposición aseguró que trabaja en el “programa del futuro gobierno”. El aspirante dijo que el centro de su propuesta es luchar por una nación fuerte, respetada, próspera, educada y segura. Además, ofrece “edificar una economía social” que produzca empleo y genere oportunidades.

Dijo que su primera gran apuesta es apoyar a los niños desde la educación temprana y hasta gozar de una universidad gratuita. En seguridad, dijo que el desafío es la prevención para que los jóvenes no caigan en las garras del crimen; asimismo, ve necesario dotar de capacidad técnica y estratégica a la PNC, y que pueda terminar con la ola de feminicidios.

Un eventual gobierno del FMLN dijo que se formará con el 50 % mujeres, además de “un oleaje de jóvenes”. Hacia dentro del partido, planteó trabajar por la “unidad granítica con la familia FMLN”; además, ofrece levantar una poderosa correlación de fuerzas con todos los sectores: patrióticos, democráticos, progresistas, revolucionarios, que estén comprometida con proyecto popular.

Por último, dijo que un partido y un militante de izquierda debe romper con los viejos vicios del sistema. Se puso como un ejemplo al frente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), pues según él, tuvo cero actos de corrupción.

El próximo domingo, los precandidatos volverán a participar en dos encuentros que se desarrollarán en el oriente del país, con la misma dinámica.