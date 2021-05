Huir o desaparecer por acoso de las pandillas

Durante los últimos meses en la comunidad El Cereto, ubicada en el cantón Platanares del municipio de Suchitoto, seis familias han tenido que abandonar sus viviendas a causa de las amenazas recibidas por pandilleros que operan en la zona.

Esa amenazas también han incluido intentos de homicidio, dos personas desaparecidas y una violación, lo cual ha convertido al sector en uno de los más violentos del municipio en el último año. En lo que va del 2021, Suchitoto reporta cuatro muertes violentas.

"Han venido varios delincuentes en los últimos años a la zona a tomarse el lugar y a amedrentar a la población. Ya hubo dos personas desaparecidas que no se encontraron, la última persona era un agricultor. Él tenía ya 60 años y es una edad que da tristeza", dijo uno de los habitantes que habló con LA PRENSA GRÁFICA bajo condición de anonimato.

Al llegar a El Cereto cualquier persona pensaría que en el lugar no existe delincuencia. No se observan paredes manchadas alusivas a las pandillas y no se percibe presencia de pandilleros. Pero los habitantes tienen miedo de ser los próximos desplazados, desaparecidos o fallecidos.

"Todos tememos que se den cuenta que uno es el que ha dado la información, a que tomen represalias. Hay familias que han recibido amenazas que si llegan a decir algo los van a matar", relata otro de los habitantes.

El jefe policial de la subdelegación de Suchitoto confirmó a LA PRENSA GRÁFICA la situación de violencia que viven en ese lugar. Dijo que tienen conocimiento de que han sido abandonadas cinco viviendas por amenazas de pandillas. Dijo también que ya empezaron a trabajar con patrullajes preventivos en la zona.

Sin embargo, aseguró que si las víctimas no denuncian difícilmente podrán seguir investigando esos casos. "Lo que ha pasado es que no se tenía conocimiento (de las amenazas) o las víctimas no denunciaron", afirmó el agente.

Según los habitantes, en la comunidad El Cereto antes no habían pandillas. Relatan que desde hace cuatro años esos grupos delincuenciales empezaron a querer "reclutar" jóvenes para formar una estructura de la MS-13.

Uno de los vecinos relató que en mayo de 2020 la situación empeoró. En junio, reportaron la desaparición de Catalino Garay Sigüenza , de 30 años. Posteriormente iniciaron las amenazas por parte de los pandilleros que obligaron a seis familias a salir de sus viviendas.

Abandonada. Esta es una de las seis viviendas que han sido abandonas en la comunidad. La policía teme entrar a la zona.

El 12 marzo de 2021 desapareció Roberto Acosta Rivas, de 59 años. "Se hizo la denuncia de la desaparición de don Beto. Las autoridades fueron a buscarlo pero la verdad es que ya no apareció y hasta ahí nada más, pero no hay algo que lleguen, investiguen y saquen a toda esa gente de ahí", lamentó uno de los habitantes.

La pandilla que opera en el sector es la Mara Salvatrucha (MS-13) y según el jefe policial el líder de esa estructura, alías "Mapupa" fue capturado recientemente, pero por un delito de menor categoría, lo que indica que puede recuperar su libertad próximamente.

El jefe policial mencionó que los pandilleros que han llegado a esa zona a delinquir vienen huyendo de Apopa o San Martín y se instalan, forman sus grupos y empiezan a operar.

Miedo a denunciar

La procuradora Adjunta de Migrantes y Seguridad de la PDDH, Beatriz Campos, considera que generalmente la víctima de desplazamiento no quiere denunciar y eso dificulta enfrentar el problema.

"Las familias no quieren denunciar directamente con la Policía Nacional Civil o con la Fiscalía por el temor a represalias de pandillas. Ellos (víctimas) lo que quieren es una atención inmediata, asistencia psicológica inmediata pero con protección a ellos, no para investigar el hecho como tal", aseguró Campos.

Según datos proporcionados por la Dirección de Atención a Víctimas y Migración Forzada del Ministerio de Justicia y Seguridad, en 2020 atendieron a 1,263 víctimas por desplazamiento forzado o en riesgo de ser desplazados.

Campos señala que las amenazas y las extorsiones por parte de grupos de pandillas son las causas más comunes por las cuales las personas son desplazadas. Los habitantes de la comunidad El Cereto piden mayor presencia policial y que actúen con respecto a los desaparecidos.