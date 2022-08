Humanidades UES buscará acuerdo para contratación de docentes

La junta directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES) buscará alcanzar un acuerdo hoy para la contratación de docentes hora-clase y que inicie el segundo ciclo completamente.

A partir de las 9:30 de la mañana se reunirá la junta directiva, informó un docente de la facultad que pidió el anonimato. Actualmente, los miembros del organismo están revisando los currículums de los profesores hora-clase que pretenden contratar en las carreras.

Hasta ayer, las asignaturas impartidas por docentes hora-clase seguían suspendidas en todas las carreras por diferencias entre los miembros de la junta directiva por la contratación de catedráticos que no están bajo Ley de Salarios o no tienen plazas permanentes. Son al menos 3,000 estudiantes de Idiomas y Educación Física los que aún no arrancan el segundo ciclo.

La junta directiva debió aprobar los horarios de clases desde antes del feriado de agosto, pero los representantes del sector estudiantil se negaron a dar sus votos por desacuerdos con la contratación de docentes hora-clase. Los estudiantes han denunciado presunto "amiguismo" en las contrataciones, mientras que los otros representantes de la junta han asegurado que los alumnos quieren contratar "a su gente".

Tras un ultimátum del Consejo Superior Universitario, los horarios se aprobaron el 19 de agosto, pero no se resolvió el conflicto por la selección de docentes.