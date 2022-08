Humanidades de la UES, sin resolver pugna

La Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES) no logró un acuerdo para aprobar los horarios de clases del ciclo II-2022, luego reunirse ayer en sesión extraordinaria.

El decano de la facultad, Óscar Wilman Herrera, y un miembro de la junta directiva que pidió anonimato, confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que se reunieron para intentar alcanzar un acuerdo, pero los representantes del sector estudiantil de nuevo no dieron sus votos.

La fuente que pidió anonimato indicó que discutieron dos propuestas. La primera vino del decano, quien sugirió aprobar los horarios de clase para todas las carreras de la facultad. La segunda era de los delegados estudiantiles y consistía en aprobar horarios solo de seis unidades académicas, dejando fuera al Departamento de Idiomas y al Departamento de Educación, donde está el 40 % de los alumnos de la facultad.

De acuerdo con la fuente, es un inconveniente aprobar horarios de clase solo para seis escuelas y departamentos porque "(los estudiantes) no podrían inscribir las asignaturas, no tendrían profesores, es injusto que se les apruebe a unos y a otros no".

Las fuentes reiteraron que el "problema real es la contratación que están proponiendo estudiantes de junta directiva de profesores que es una competencia de los jefes de departamento, ellos conocen al personal y hacen propuesta de contratación".

Ayer, por segundo día, este periódico intentó obtener una postura de Alejandro Ramírez, representante del sector estudiantil en la junta directiva, pero hasta el cierre de está no hubo una respuesta y tampoco ha definido si brindará una entrevista a este medio escrito.