“Humberto es un pescador pobre que no puede ser narco”

Aproximadamente 50 personas salieron a las 4 a.m. desde Garita Palmera, Ahuachapán, para apoyar a Humberto Marroquín en la audiencia inicial que enfrentó esta mañana junto a otras 26 personas por supuestamente pertenecer a una estructura de narcotráfico que colaboraba con el cartel de Sinaloa.Su esposa, quien prefirió no ser identificada, afirmó que vecinos y familiares se organizaron para pagar un abogado y para llegar esta mañana hasta el juzgado de paz del Puerto de La Libertad."Hemos venido para apoyarlo. No es justo que se le hayan llevado. De la pesca en que trabaja dependen sus hijos. Somos pobres, es un pescador pobre que no puede ser narco", dijo la esposa.Un vecino de Marroquín aseguró que la lancha que tiene fue adquirida a través de un crédito que aún debe en un banco. Además, afirmó que el terreno donde vive con su familia no es de su propiedad, sino que lo alquila.La Fiscalía lo acusa de ser uno de los colaboradores que proveía alimento y combustible a los que trasladaban droga desde Ecuador y Colombia hacia Norteamérica.Él y el resto de la estructura fueron enviados a prisión provisional mientras continúa la fase de instrucción.Mientras tanto, el padre de Pamela Posada, Ricardo Martínez, fue declarado culpable por tenencia ilegal de arma de fuego pero salió libre