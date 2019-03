Hurtan bomba y dejan sin agua a estudiantes

El Centro Escolar La Laguna, en el cantón Palo Galán, municipio de Usulután, se encuentra sin el servicio de agua y una parte sin energía eléctrica, debido a que el pasado fin de semana hurtaron la cisterna y los cables del sistema eléctrico, informaron autoridades de la institución educativa.

El lunes, los docentes se percataron de la falta de la cisterna que se encontraba en el patio de la escuela, por lo que los estudiantes y maestros no tienen agua para tomar ni para usar en los servicios sanitarios.

"No contamos con agua potable, sino que es un pozo del que sacamos agua con una bomba, la cual nos la hurtaron, y no tenemos nada de agua. Todas las aulas de un pabellón no tienen energía, porque se robaron también el cable de la luz eléctrica", manifestó Gerson Otoniel Córdova Méndez, subdirector del centro educativo.

Además, los que habrían ingresado al centro educativo quemaron unas cortinas y en una aula escribieron algunas palabras amenazantes.

Para solventar la falta de agua, el subdirector mencionó que acuden a los vecinos para que les regalen y puedan utilizarla en los servicios sanitarios, y para la elaboración de los alimentos.

Los alumnos llevan su agua, pero esta semana se retiran antes de finalizar la jornada, debido a que no es suficiente para suplir sus necesidades.

"El clima está muy caliente y ellos consumen más agua, por lo que se van temprano a la casa, porque no pueden estar así", dijo un docente.

No es la primera ocasión que el Centro Educativo La Laguna sufre de hurto, ya que en diciembre también les llevaron la cisterna.

"Desde el año pasado, en diciembre, vinieron tres veces llevándose el cableado y la cisterna, con esfuerzo la volvimos a comprar y aún la debemos, así que estamos decepcionados", se lamentó el subdirector, e indicó que ya son cuatro veces en los últimos meses que han sido víctimas de hurto.

Los docentes sospechan que han ingresado saltando los muros, ya que no han descubierto daños en las puertas o el portón principal. La policía tiene reporte de que en al zona residen miembros de grupos delincuenciales.

Son aproximadamente 170 alumnos, desde parvularia hasta noveno grado en el turno matutino y vespertino, los afectados.