Hurtan en escuela y ermita de San Luis Talpa

Pobladores y miembros del Consejo Directivo Escolar (CDE) del Centro Escolar Lotificación Santa Cristina, de San Luis Talpa, La Paz. denunciaron el hurto de al menos 30 computadoras de la institución.

Los delincuentes también hurtaron en una ermita católica situada junto a la escuela, de donde se llevaron un equipo de sonido y otros objetos de valor.



“De la escuela sacaron 30 computadoras, unas que había donado el anterior gobierno y otras que donó FOMILENIO hace poco, unas tablets y unas bocinas; y de la iglesia se robaron una podadora eléctrica, manteles, ventiladores, bocinas y micrófonos”, dijo un miembro del CDE, que no quiso ser identificado.

Foto LPG: Alfredo Rodríguez.

El personal docente del centro escolar no dio detalles sobre el hurto, ya que según afirmaron, la Policía les había dicho que no lo hicieran. “La Policía nos dijo que no podemos brindar detalles porque se va entorpecer la investigación. Además, no estamos autorizados para dar detalles de esto porque se tiene que pedir permiso a la ministra (de Educación)”, expresó una docente.



#LaPaz | Diversos artículos fueron hurtado la madrugada de ayer de una ermita y del Centro Escolar Caserío Lotificación Santa Cristina de San Luis Talpa. Se presume que los hampones dañaron las puertas y balcones de las instituciones. Al menos 30 computadoras fueron sustraídas. pic.twitter.com/S3mQ03Fkup — LPGDepartamentos (@LPGDptos) October 27, 2021