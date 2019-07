Hurtan en vehículos en la zona de Ruta Militar

Migueleños que llegan a realizar sus compras en negocios ubicados en el sector de la Ruta Militar, en la jurisdicción de la ciudad de San Miguel, han denunciado una serie de hurtos cometidos luego de estacionar sus vehículos afuera de restaurantes, farmacias, talleres, salones de belleza y ventas de ropa.

Según los ciudadanos, varios automóviles han sido abiertos en las últimas semanas y los ladrones se han llevado pertenencias de valor.

El último caso, de acuerdo con una víctima, sucedió el jueves de la semana pasada en la noche, cuando el vehículo de un hombre fue abierto y los ladrones sacaron varios artículos.

"Cerca de las 8:30 de la noche me abrieron el carro, y como ya estaba oscuro ni me percaté. Me sacaron la computadora del trabajo y unos documentos que a saber para qué les van a servir. Al vidrio de la ventana de atrás le hicieron un agujero y por ahí abrieron la puerta", comentó Marlon Torres.

Los afectados señalan que la poca iluminación de los estacionamientos es uno de los factores que contribuyen a la inseguridad del lugar, sumado a que los vigilantes de los negocios solo pasan adentro de los locales.

Al consultar con los elementos de seguridad privada aseguraron que desde que se dieron cuenta que andaban asaltando por la zona están más pendiente de quiénes llegan a comprar.

"Lo que estamos haciendo es ver que de los vehículos que se estacionan se baje alguien a comprar, y estamos pendientes que se vayan, porque lo que ha ocurrido es que llegan como que van a comprar y nunca se bajan, se quedan en el carro y es ahí cuando abren los vehículos que están a la par", dijo un seguridad.

En tanto, la policía informó que gracias a las cámaras de videovigilancia que se encuentran en los negocios ya se tiene información del modus operandi y quiénes son los que se encargan de abrir los vehículos en ese y otros sectores de la ciudad migueleña.

"Desde hace varios meses se tenía conocimiento de esta situación por redes sociales. Pero hace poco nos llegó un video en donde se ve cómo es que hacen para abrir los carros y sustraer las pertenencias. El delincuente se hace pasar por cliente de los negocios y se esconde en su carro para abrir el que tiene a la par", informó ayer el oficial en turno de la delegación migueleña.

Un video de cámara de seguridad proporcionado a la policía captó cómo sujetos llegan a un estacionamiento de negocio, pero no ingresan al local, sino que abren el vehículo que está al lado y sustraen artículos.