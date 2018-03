Hurtan fusil a inspector de Centros Penales en San Salvador

Lee también

El fusil modelo M-16 A2, serie 8069629 y calibre 5.56, propiedad de la Fuerza Armada y que estaba asignado al subcomisionado de la Policía Nacional Civil (PNC) e inspector de Centros Penales Ramón Fernando Roque Mártir, fue hurtado el miércoles, aproximadamente a las 7 de la noche, en el parqueo de un establecimiento de comida rápida ubicado entre la 29.ª calle poniente y 5.ª avenida norte del barrio San Miguelito, en San Salvador, según un reporte policial.El inspector explicó a los investigadores policiales que llegó al establecimiento en el vehículo placas P-493-314 propiedad del Departamento de Investigaciones (DIN) de la delegación de Cuscatlán para cenar. Se aparcó y luego entró al restaurante, donde permaneció hasta las 8 de la noche.Al regresar al parqueo se percató de que la puerta del copiloto había sido dañada. Al revisar en el asiento trasero, encontró que el fusil había sido sacado del estuche especial en que estaba guardado. Además del fusil, también reportó como hurtados 28 cartuchos y un cargador para el arma.Los investigadores que llegaron a la escena inspeccionaron la puerta dañada y no pudieron recolectar huellas digitales, ya que la puerta había sido limpiada por los que cometieron el hurto.Según el reporte policial, los vigilantes del restaurante no vieron a los delincuentes. Los investigadores también pidieron revisar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, pero sobre lo que vieron en las grabaciones no brindaron detalles.El director general de Centros Penales, Rodil Hernández, dijo ayer que el hurto pudo haber ocurrido por negligencia.“Queda cerca de las oficinas de Centros Penales, por lo que el inspector se dirigió al lugar para cenar. Fue solo, no llevó a los de seguridad para que lo acompañaran. Eso pudo ser parte de la negligencia del caso para que este hurto sucediera, pero de todas formas ya hay una investigación”, declaró Hernández.El director de la Policía, Howard Cotto, dijo que la investigación determinará las circunstancias en que ocurrió el hurto.“No podemos dar detalles sobre el hecho ahorita porque es reciente, pero hay una investigación para determinar si hubo negligencia o complicidad por parte del funcionario. Eso lo va a decir la investigación”, dijo Cotto.En otro caso, la PNC informó que Jónatan Alexánder Flores, de 27 años, y Carlos Martínez Campos, de 24, fueron capturados ayer mientras intentaban asaltar a dos investigadores de la Policía en la 75.ª avenida norte de San Salvador. De acuerdo con la PNC, los asaltantes pertenecen a una pandilla que opera en las comunidades de los alrededores de la colonia Escalón.Se conducían en una motocicleta y utilizaban armas de juguete para cometer los asaltos en las paradas de autobuses cercanas al Centro Escolar Concha viuda de Escalón.