Hurtan sagrario de iglesia San Francisco

Delincuentes hurtaron ayer en la madrugada un sagrario de madera con ornamentos de metal, que estaba en el altar mayor de la Parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de San Miguel.

Leodan Hernández, párroco del templo católico, explicó que los delincuentes ingresaron por una ventana ubicada a un costado del templo y que posteriormente dañaron la chapa de la puerta de la sacristía y el candado del portón principal.

"Lo que se llevaron fue el sagrario que estaba en el templo. No se había desinstalado para no dañarlo, porque su madera está bastante sensible y y no queríamos dañarlo", dijo el sacerdote. Añadió que el valor histórico del sagrario es muy grande, ya que tiene alrededor de un siglo de antigüedad, y fue importado desde Italia por los sacerdotes franciscanos que administraban el templo.

El delito fue reportado a la Policía, y también se avisó al Ministerio de Cultura para que hicieran un reporte del hurto, ya que la iglesia San Francisco es parte de los bienes culturales protegidos del departamento, por su antigüedad.