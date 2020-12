IAIP admite denuncia contra Cristina Cornejo por supuesta revelación de datos personales

Una denuncia en contra de la diputada Cristina Cornejo por supuesta comisión de una infracción muy grave a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), fue admitida y anunciada ayer por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

La Institución dio a conocer que se trata de una violación al artículo 76, literal b, de dicha Ley, donde se establece que es infracción muy grave “entregar o difundir información reservada o confidencial’’.

La denuncia fue admitida luego de que una ciudadana la presentara el pasado 12 de diciembre, bajo el argumento de que la legisladora, el 8 de diciembre, durante la plenaria en la que se buscaba el desafuero de Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC), reveló información personal de Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.

Cornejo, en la plenaria, mostró fotografías de la que, según la denunciante, es la vivienda del ministro. De acuerdo con Jenny Reyes Montengro, la ciudadana que presentó la denuncia, esta información no tenía autorización de su propietario para ser divulgada, y por tanto, es una infracción a la LAIP.

Por su parte, la diputada Cornejo, se pronunció a través de las redes sociales:

“Recibí notificación de denuncia en mi contra en IAIP. El presidente está utilizando instituciones para callar a quienes exigimos cuentas y denunciamos la corrupción. Espero que las audiencias sean públicas y se graben. Haré prevalecer el Estado de Derecho ¡No nos callarán!”, afirmó la legisladora.

Para Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, la fotografía mostrada no es considerada información sensible si no da pistas de la ubicación exacta de la vivienda.

Según el artículo 77 de la LAIP, por dicha infracción se impondrá una multa de 20 a 40 salarios mínimos mensuales para el sector comercio.