IAIP dirime sobre contratos de Conan Castro y salud de Nayib Bukele

En trámite dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se encuentran las apelaciones por falta de entrega de información en los casos de los contratos que tiene el secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro; y por el estado de salud del presidente Nayib Bukele.

La comisionada presidenta del IAIP, Silvia Pérez, informó que la apelación en el caso del secretario la recibieron hasta esta semana.

"Este caso debo de decir que lo hemos recibido el día de ayer (martes) se refiere únicamente al secretario jurídico de la Presidencia de la República, el señor Conan Tonatiuh Castro, desde junio de 2019 se está preguntando esta situación pero apenas se ha recibido la apelación, todavía falta el estudio preliminar, dar si procede la admisión y posteriormente las demás etapas procesales que por supuesto incluirá las audiencias respectivas", explicó la funcionaria.

La polémica por los contratos de trabajo de Castro surgió cuando puso a disposición su salario, a pesar de que en teoría su cargo es "ad honorem". Días después de esto, el secretario declaró que tenía dos plazas en la Presidencia, cuando se le pidió más información sobre la otra, mandó a pedir todo lo relacionado al tema vía Ley de Acceso a la Información Pública.

En cuanto al caso en la que un ciudadano solicitó la información sobre el estado de salud del presidente, la fase en la que se encuentra dentro del Instituto es básicamente la inicial.

"El caso va a llevar su tramitación, también ha habido un poquito de confusión con este caso porque muchas personas han pensado que ya se emitió una resolución definitiva y no, todavía se está dando la tramitación de este caso... En este caso todavía no hemos llegado a esa etapa de la audiencia y en el momento se le va a citar y ya con ello vamos a tener los elementos suficientes y necesarios para decidir si esta información debe o no debe entregarse", detalló Pérez.

La comisionada presidenta y la comisionada, Claudia Liduvina Escobar, manifestaron que la situación de emergencia y el hecho de que se hayan suspendido los plazos en torno al derecho de acceso a la información han colocado a la institución en una posición complicada.

"A raíz de la suspensión de plazos se ha venido a dar un retroceso bastante significativo en materia de transparencia", expresó la comisionada Escobar, quien junto a la comisionada presidenta estuvieron en la entrevista Frente a Frente.