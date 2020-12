IAIP estudia hacer análisis a uso de correo institucional

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) analiza contratar una consultoría para realizar un análisis de seguridad y fiabilidad del sistema e infraestructura del correo electrónico institucional, según un documento divulgado en redes sociales y que fue calificado como “borrador” por la cuenta oficial del IAIP.

Esto se da en la misma semana en la que tres comisionados aprobaron no grabar más las reuniones del pleno tras la iniciativa presentada por la recién nombrada Roxana Soriano, quien participó como precandidata a diputada por San Salvador en las primarias de Nuevas Ideas.

“Los correos electrónicos son públicos, por lo que estos TDR no buscan limitar su acceso”.

IAIP, en su cuenta de Twitter.

Entre los objetivos que plantean en los términos de referencia para proceso de lire gestión está el “identificar las fortalezas, vulnerabilidades o debilidades del sistema e infraestructura del correo electrónico del IAIP”, así como “enlistar los hallazgos encontrados en el proceso de análisis al sistema e infraestructura del correo electrónico del IAIP”.



“La consultoría deberá identificar las fortalezas vulnerabilidades o debilidades que pueden ser vistas y explotadas ya sea por individuos no autorizados, hackers, personal interno, antiguos empleados, etc. Esto para tener comprensión amplia y detallada de la infraestructura y sistema de seguridad del IAIP”, agrega el documento.

El IAIP en su cuenta de Twitter mencionó, sobre los términos que “no se ha divulgado por ningún medio oficial ni a través de la plataforma COMPRASAL, por no contar con aprobación del Pleno”. Además menciona que “los correos electrónicos son públicos, por lo que estos TDR no buscan limitar su acceso” con la contratación

La diputada por el FMLN, Anabel Belloso, consideró que la consultoría significa “una forma de amedrentar o de intimidar al personal del Instituto que cumpliendo sus funciones ha estado vía correo electrónico respondiendo solicitudes”.