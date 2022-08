IAIP sigue sin pronunciarse sobre financistas de Nuevas Ideas

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, aseguró que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) lleva al menos dos años sin pronunciarse ante una solicitud de información hecha al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre los financistas del partido oficialista, Nuevas Ideas.

Durante una entrevista con radio YSUCA, Escobar presentó parte de los resultados del informe denominado "¿El IAIP en favor de los ciudadanos? Actualización 2022". En este, se refleja la falta de respuesta del Instituto a los recursos interpuestos por ciudadanos para conocer información de las oficinas de Gobierno.

De acuerdo con el abogado, los ciudadanos utilizan "cada vez menos" las apelaciones al IAIP para informarse, en parte, "porque existe desconfianza de que haya una respuesta".

"Acción Ciudadana, por ejemplo, ha hecho una serie de solicitudes de información a diferentes instancias estatales, nos han negado la información, y no hemos acudido al Instituto, porque sabemos que al ser información delicada, lo más probable es que el Instituto no responda a nuestro recurso, y si lo resuelve, no va a resolver a favor", aseguró.

Uno de los casos más emblemáticos es la solicitud de información hecha al Tribunal Supremo Electoral en 2020, en la que Acción Ciudadana pidió el listado de donantes del partido Nuevas Ideas.

"Tenemos un caso desde el 2020 que el Instituto ni siquiera se ha pronunciado si lo admite o no, tiene que ver con el partido político Nuevas Ideas. Le solicitamos al TSE los estados financieros de Nuevas Ideas, que el partido ha entregado al TSE, el listado de donantes del partido. El TSE nos negó toda esa información y fuimos al Instituto en 2020, interponiendo una apelación y, a la fecha, no hay respuesta", indicó Escobar.

De acuerdo con el informe, el proceso de apelación ante el TSE, NUE 38-A-2021, sobre el financiamiento a partidos políticos, continúa "en trámite".

El proceso

De acuerdo con Escobar, el proceso para adquirir la información sobre los donantes de Nuevas Ideas ha sido largo. En 2020, tanto el partido oficialista como su aliado, GANA, se negaron a brindar información financiera correspondiente a los años 2018 y 2019. Por ello, Acción Ciudadana decidió acudir al TSE, depositario de dicha información según la Ley de Partidos Políticos.

Sin embargo, según la resolución emitida por el Oficial de Información del TSE el día 11 de febrero de 2021, el financiamiento a los partidos aún estaba en estudio por parte de la Comisión de Fiscalización de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, por lo que no podía se proporcionada, por ser "reservada".

Es por esto que, el 19 de febrero de 2021, Acción Ciudadana recurrió a una apelación ante el IAIP "que evidenciaba que la información solicitada es de interés público y se encuentra sustentada de forma legal y jurisprudencial".

El recurso interpuesto, además, recusaba a la entonces recién electa comisionada Roxana Solano, esto debido a su conflicto de interés para conocer el caso por su vínculo partidario como excandidata de Nuevas Ideas.

Aunque el recurso se recibió ese mismo día, hasta la fecha, no hay respuesta.

"¿Qué confianza podemos tener en una institución que tarda dos años en pronunciarse sobre si admite o no un recurso que obviamente puede afectar al partido en el Gobierno?", cuestionó Escobar.

Pero esta tendencia a negar información es generalizada. René Valiente, representante de Acción Ciudadana, aseguró que en 2021, el IAIP resolvió únicamente el 19 % de los casos a favor del ciudadano, mientras que un 45 % de los expedientes fueron rechazados.

"Al analizar el actual pleno del IAIP vemos que hay un incremento de casos, 577 en total. De estos se resolvieron 156 a favor del ciudadano, un alcance del 27%. En el pleno anterior el alcance fue del 60%", agregó.