IAIP sin acatar orden de Sala para restituir a comisionada suplente

El pleno del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) sigue sin atender una orden de la Sala de lo Contencioso Administrativo de reinstalar a la comisionada suplente Cesia Mena, después que en febrero de este año se admitiera una demanda contra la suspensión del cargo que había hecho el presidente Nayib Bukele.

Mena interpuso la demanda el 16 de septiembre de 2020, en contra de Bukele por haberla suspendido de su cargo bajo señalamientos de una supuesta afiliación partidaria sin que esta estuviera fundamentada, justificada y documentada.

Por ello, la Sala ordenó, en febrero, que se detuviera el proceso de suspensión y que se reinstalara a Mena en el IAIP, pero esto no se ha cumplido porque el Pleno sigue sin convocarla a reuniones. Una fuente interna del Instituto aseguró a LA PRENSA GRÁFICA que son los comisionados propietarios Ricardo Gómez, Roxana Soriano y Luis Javier Suárez los que no acatan la medida porque "no han recibido la orden desde Casa Presidencial".

Ayer, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, dijo que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha mostrado una "desmejora" en su funcionamiento y que esto se puede deber a una vinculación con el Órgano Ejecutivo.

"Se han tomado algunas decisiones un poco raras. Separar a la comisionada Liduvina Escobar se puede interpretar como una intención de limitar el acceso a la información pública, sobre todo después que ella venía denunciando irregularidades dentro del IAIP", dijo Tobar.

Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, también se pronunció respecto a lo que pasa dentro del IAIP y dijo que si bien es cierto el presidente Bukele tiene facultad legal para remover los comisionados del IAIP, no está exento de cumplir con un proceso.

"Parece que se están vulnerando los derechos y el debido proceso de la comisionada Escobar. Se están violentando sus derechos ciudadanos y no se puede destituir a un funcionario por ejercer sus derechos", analizó.