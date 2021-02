IAIP sin obedecer a Sala de lo Contencioso

Por mayoría, el pleno de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) decidió ayer no acatar la medida cautelar de restituir a la comisionada suplente Cesia Mena hasta recibir órdenes de Casa Presidencial para saber si deben o no obedecer la orden de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El jueves 4 de febrero la Sala de lo Contencioso Administrativo notificó que dejaba sin efecto la suspensión del cargo de comisionada suplente a Cesia Mena, quien había sido separada del mismo en julio de 2020 porque el presidente Nayib Bukele la acusaba de tener vinculación con el partido FMLN.

Mena interpuso en agosto un aviso de denuncia por su destitución y pidió que la Sala solicitara al presidente de la República, Nayib Bukele, que remita el "expediente administrativo mediante el cual se fundamentó, se justificó y se documentó" su afiliación partidaria.

También pidió como medida cautelar su la restitución en el cargo mientras dura el proceso, lo cual la Sala admitió y notificó a las partes involucradas la semana pasada. Eso quiere decir que el IAIP sabe de la decisión desde el viernes 5 de febrero.

Pero ya pasaron dos día hábiles (viernes 5 y lunes 8) y Mena todavía no ha sido llamada a reuniones del pleno del IAIP ni convocada a audiencias, un hecho que confirmó la comisionada propietaria Liduvina en su cuenta de Twitter, el viernes por la tarde: "hasta esta hora no tengo conocimiento de su convocatoria a pleno del día lunes".

Y en efecto. En la reunión que el pleno tuvo ayer la comisionada Mena aún no estuvo presente. Por el contrario, por mayoría de los comisionados presentes (tres contra dos) se decidió que no acatarán la medida cautelar ordenada por la Sala hasta que desde Casa Presidencial se de un lineamiento. "El alegato principal fue que no son parte en el proceso y que por el principio de legalidad deben esperar", dijo una fuente interna del IAIP a LA PRENSA GRÁFICA.

Los comisionados que votaron a favor de esperar los lineamientos de Presidencia fueron Ricardo Gómez Guerrero, presidente del IAIP; Roxana Soriano y Luis Javier Suárez. Los tres han sido nombrados por el presidente Nayib Bukele en sus actuales cargos.

Los que votaron en contra fueron Andrés Gregori Rodríguez y Claudia Liduvina Escobar, ambos nombrados en el anterior gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.

LA PRENSA GRÁFICA intentó conocer ayer las razones de Gómez, Soriano y Suárez, pero la respuesta desde la jefatura de comunicaciones del IAIP fue que hay que "hay que esperar el acta de la reunión del pleno de este día (ayer) en la cual se abordó el punto, para tomar nota de lo conversado".

Actualmente también hay un aviso demanda contra la comisionada Roxana Soriano en la misma Sala de lo Contencioso Administrativo por su afiliación al partido Nuevas Ideas, pero esta aún no ha sido admitida.