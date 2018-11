IDHUCA pide que diputados paguen $379 mil por no elegir magistrados de CSJ

Los diputados de la Asamblea Legislativa fueron demandados ayer ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por no haber elegido a los nuevos integrantes de la Sala de lo Constitucional, tribunal que quedó desmantelado en julio pasado por el fin de período de cuatro magistrados.

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) presentó la demanda y solicitó a la Sala de lo Contencioso que declare el incumplimiento de obligaciones de parte de los diputados. Además, que les condene al pago de $379,475.06, lo que significaría que, si la sala le da la razón a los demandantes, cada uno de los 84 diputados será condenado a pagar $4,517 como responsabilidad patrimonial por no elegir a los nuevos magistrados de lo Constitucional.

"No es una demanda contra la institución, sino contra las personas, contra los 84 diputados, porque están produciendo inseguridad jurídica en el país, están dañando a las instituciones de derechos humanos al no tener Sala de lo Constitucional", explicó el director del IDHUCA, José María Tojeira.

La indemnización, según explicaron, fue calculada con base en los salarios de los diputados y los días que llevan sin elegir, pero piden que el monto incremente en la medida que pasen más días sin elección. El IDHUCA también pide que la Sala de lo Contencioso le dé una fecha límite a la Asamblea para elegir.

El instituto explicó que presentó la demanda después de agotar las instancias administrativas correspondientes. Señaló que la inactividad de la Asamblea, al no elegir magistrados, está violando el derecho al acceso de información del instituto, porque no puede consultar un expediente judicial administrado por la Sala de lo Constitucional. "Al mismo tiempo en contra de la sociedad salvadoreña esta inactividad está generando una alteración perjudicial sobre el funcionamiento de la administración de justicia y en particular sobre la protección de los derechos fundamentales", reza el comunicado en el que el IDHUCA explicó la demanda.

Un total de 986 demandas están paralizadas en la Sala de lo Constitucional por la falta de elección de magistrados. Tras la salida de cuatro de los anteriores titulares, el 15 de julio pasado, han ingresado 207 nuevas demandas, en su mayoría de amparo.