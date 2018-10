IDHUCA pide que presidente solicite archivos de caso jesuitas ante ONU

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) reclamó ayer, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) durante una audiencia oral, que la Presidencia de la República no ha agotado todos los recursos que tiene para obtener una copia certificada de los archivos que fueron utilizados para elaborar el informe de la masacre de seis jesuitas y dos de sus colaboradoras que aparece en el documento de la Comisión de la Verdad.

"La Presidencia respondió a nuestra solicitud de información que haría las gestiones necesarias para solicitar los archivos ante la George Washington University y ante la ONU, ya que esa información no existe en el Archivo General de la Nación. Eso fue en mayo de este año, pero hasta ahora (octubre) no hemos recibido notificación de los avances", dijo el solicitante y representante del IDHUCA.

El solicitante agregó que la Presidencia le sugirió en mayo que fuera él mismo ante la George Washington University a pedir los archivos, porque ahí estaban. Eso, según el solicitante, no era viable porque como ciudadano común no tiene el respaldo legal para pedir los archivos. Así que el solicitante insistió a la Presidencia que gestionara esos archivos. La Presidencia se comprometió a hacerlo, pero no le notificó si en realidad lo hizo.

El abogado de la Presidencia, Luis Javier Portillo, dijo ayer en la audiencia que la Presidencia sí hizo las gestiones. Envió una carta a la George Washington University. Esa universidad respondió que hizo una investigación exhaustiva entre sus archivos y no encontró nada relacionado con el caso de los jesuitas. La universidad también indicó que esos archivos están en la hemeroteca de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"Nosotros queremos que quede claro que aquí no hay ninguna controversia o negación de parte de la Presidencia para que se acceda a la información. Se ha dicho que ya se hicieron algunas gestiones", dijo Portillo.

Al final de la audiencia, el solicitante pidió a los comisionados del IAIP que intervengan para ordenarle al presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, que pida a la ONU la copia certificada de los archivos del caso jesuitas y que para eso se auxilie del canciller de la república.

La comisionada del IAIP, Herminia Funes, dijo que discutirá el caso con sus colegas comisionados a la brevedad posible para que antes de que finalice la próxima semana, el instituto tenga una resolución y llame a las partes a una audiencia para anunciarles la decisión.