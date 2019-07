INFOD y Universidad de Chile presentan libro de educación para la ciudadanía

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y la Universidad de Chile presentaron ayer el libro "Educar para la ciudadanía: Fundamentos, metodologías y desarrollo profesional docente", que es resultado del intercambio de experiencias con la institución sudamericana.

La publicación se enmarca en el proyecto "Intercambio de experiencias pedagógicas entre El Salvador y Chile para fortalecer la formación ciudadana y la convivencia democrática", que contó con el apoyo financiero del Programa de Naciones Unidas Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza.

"Este libro aborda metodologías, conceptos y, sobre todo, una propuesta de formación docente que nos permite superar la formación tradicional", dijo Carlos Rodríguez, coordinador "ad honorem" del INFOD.

Agregó que los jóvenes no están participando suficientemente en el proceso de aprendizaje. "Porque concebimos que el docente se relaciona con el estudiante como alguien que sabe más y que tiene que trasladar conocimientos a alguien que no sabe. Esa forma de organizar la educación no favorece la participación de los jóvenes y por lo tanto, no es coherente con la idea de formar ciudadanía", expresó.

Actualmente se realiza una revisión de la formación docente y su metodología. "Pretendemos que el docente poco a poco vaya absorbiendo una forma de educar y formar diferente, que vayamos superando la memorística, la mecánica, esa lógica de ‘yo soy el que enseño, tú sos el que aprende’, hacia la lógica aprendemos juntos", dijo Carla Évelyn Hananía de Varela, ministra de Educación.

En la presentación del libro participó Pablo González Martínez, subdirector del Centro de Estudios y Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, quien destacó el aprendizaje sobre la capacitación de profesores para la formación ciudadana.

Con la Universidad del Chile también se hace una evaluación de la implementación de la asignatura Moral, Urbanidad y Cívica. "Lo que más nos señalan los docentes es que necesitan más formación. Ese es un primer tema a encarar", dijo Rodríguez. Hasta el momento han capacitado a 29,000 docentes en la asignatura.