INJUVE desmiente a diputada de Escalón, sobre contratación de 40 cubanos

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) emitió hoy un comunicado para desmentir las declaraciones dadas esta mañana por la diputada de ARENA Milena Calderón de Escalón, quien aseguró que el Instituto había contratado este mismo miércoles a 40 cubanos que ganarían salarios alrededor de $1,800.



"INJUVE niega rotundamente lo expresado por la funcionaria y aclara que el presupuesto de la institución no contempla la creación de nuevas plazas", aseguraron.



"Actualmente, el INJUVE está trabajando con el mismo presupuesto asignado en el 2016 y con el mismo número de plaza, ya que los fondos para el presente ejercicio fiscal no han sido aprobados, por lo que pedimos a los medios de comunicación y población en general no dar veracidad a dichas declaraciones", continúa.



Por la mañana, la diputada de Escalón había dicho que había obtenido información sobre la contratación de los cubanos; sin dar más detalles sobre el hecho.