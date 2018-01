INSA habilita el Bachillerato en Música

Con el objetivo de profesionalizar la formación de músicos y ampliar la oferta académica de educación media, el centro educativo INSA de Santa Ana abre para el presente año el Bachillerato en Música, uno de los nuevos bachilleratos anunciados por el Ministerio de Educación (MINED).

Los jóvenes con habilidades y gusto por el arte de la música tendrán la posibilidad de iniciar su formación académica en dicha área con el respaldo oficial del MINED.

El director del INSA, Ismael Quijada, señaló que la inscripción para el Bachillerato en Música ya está abierta. “Una de las estrategias es diversificar las especialidades para generar nuevas oportunidades a los jóvenes y que siempre encuentren un espacio en nuestra institución y puedan continuar sus estudios en educación media. A partir de 2018 nos autorizaron poder iniciar una nueva modalidad de bachillerato y darle oportunidad a aquellos jóvenes que tienen ciertas competencias en las artes y la música”, dijo.

Además de la promoción del nuevo bachillerato, las autoridades de la institución también se encuentran reacomodando áreas para buscar un espacio adecuado para los estudiantes de la nueva modalidad, así como en la búsqueda de maestros escalafonados en dicha rama. El INSA es el más grande centro educativo a escala nacional, atiende a cerca de 5,000 estudiantes de tercer ciclo y bachillerato en sus diversas modalidades.

Quijada señala, sin embargo, que la habilitación del bachillerato musical no implica que el instituto pueda recibir a más estudiantes, ya que se mantendrán con la misma capacidad, pues mientras no exista ampliación de infraestructura, no pueden recibir a más alumnos.

“Estaremos promocionando con toda la población estudiantil y haciendo un proceso de selección con aspirantes que quieren integrarse en el Bachillerato en Música, y vamos a ir haciendo una selección para que los jóvenes que van a integrarse a esta modalidad tengan esa vocación”, explicó el director.