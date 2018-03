INTERPOL sin explicar atraso sobre Rais: PNC

Lee también

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, señaló que la publicación sobre la difusión roja en contra del empresario Enrique Rais y otros seis reclamados por formar una estructura para beneficiarse judicialmente aún no ha sido divulgada por la burocracia de la Organización de la Policía Internacional (INTERPOL).De acuerdo con Cotto, el 30 de enero pasado la Policía envió toda la información para que INTERPOL emitiera la difusión roja en contra de Rais, por lo que se desligó del retraso.“Nosotros enviamos toda la información para que se publicara en la página web la difusión roja. Eso fue el 30 de enero a través de la oficina central de INTERPOL en El Salvador. A nosotros nos corresponde enviar la información y a INTERPOL, verificarla y luego publicar. Ellos son muy minuciosos en la verificación de la información y por esa razón se han tardado”, dijo Cotto.El titular de la Policía también detalló que han preguntado en dos ocasiones si la falta de algún documento es una de las razones que entretiene la publicación de la difusión, pero INTERPOL les ha respondido que no.“Hemos preguntado en dos ocasiones distintas, durante febrero, por qué no ha sido publicada la difusión roja. Hemos preguntado si hace falta algún documento para respaldar la información que ya enviamos, pero INTERPOL nos respondió en los últimos días de febrero que todo estaba bien y que el proceso de verificación continúa”, dijo.La orden de recapturar al empresario Rais y a otras siete personas que eran parte de la red que fabricaba pruebas falsas y armaba casos en contra de las personas que eran incómodas para el empresario fue difundida el 13 de enero por la Cámara Primera de lo Penal, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) apeló la decisión que tomó el Juzgado Séptimo de Paz de procesar en libertad a todos los involucrados.El mismo día en que la cámara ordenó la recaptura, un avión propiedad del empresario voló desde el aeropuerto de La Aurora, en Guatemala, hacia Punta Cana, en República Dominicana, según reveló LA PRENSA GRÁFICA.La Fiscalía informó que investiga si el empresario voló en ese avión para huir.El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que en los registros de migración no aparece que Rais haya salido del país hacia Guatemala por la vía legal, pero que investiga la posibilidad de que haya salido por un punto ciego, para abordar ese avión.El único de la red que guarda prisión es el ex fiscal general Luis Martínez después de entregarse.