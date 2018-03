IPSFA advierte que se quedará sin dinero para pensiones desde abril

Lee también

Autoridades del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) advirtieron ayer que a partir del próximo mes ya no tendrían dinero para pagar las pensiones de 22,000 militares jubilados, debido a que el Gobierno solo asignó una partida con $1000 en el Presupuesto General de la Nación 2017, y estableció que posteriormente buscaría las fuentes de financiamiento.En su visita a la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa, el gerente general del IPSFA, René Antonio Díaz Argueta, explicó que para 2017 necesitan $51.3 millones. Aseguró que ya cancelaron los pagos de enero y febrero, pero con un dinero que en realidad el Ministerio de Hacienda les debió entregar para pagar pensiones de 2016, proveniente de la colocación de $152 millones en bonos.“De no tenerse esta asignación, obviamente nosotros en el mes de abril vamos a caer en impago”, dijo a los diputados Díaz Argueta, acompañado del presidente de la institución.La razón por la que los diputados decidieron llamar al IPSFA radica en que el 26 de mayo de 2016 la Asamblea le aprobó al Gobierno una emisión de $152 millones en bonos. De estos, $37.3 millones serían destinados a las pensiones del IPSFA. No obstante, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, solo les entregó $24.8 millones para cancelar de agosto a diciembre de 2016, y se negó a entregarles los $12.4 millones restantes.“¿Por qué no los entregaron? Porque el Ministerio de Hacienda alegó que ya habíamos cubierto seis meses y, por lo tanto, no tenían que ser reintegrados”, señaló Díaz Argueta. Añadió que para cubrir ese faltante tomaron el dinero de otros programas, pero hoy la Corte de Cuentas les está señalando malversación.Para este año, Díaz Argueta indicó que el Ministerio de Hacienda recordó que tenía esos $12.4 millones que les negó en 2016, y con esos fondos pagaron $7.2 millones de las pensiones de enero y febrero, y les quedó debiendo $5.2 millones, de los cuales se podrían pagar $4.1 millones de marzo, y tendrían solo $1 millón para abril, en caso de que Hacienda se los entregue. “Tenemos escasamente un mes y piquito para poder resolver esta situación y conseguir los fondos”, mantuvo.El diputado del PCN y presidente de la comisión, Antonio Almendáriz, sugirió que se apruebe un préstamo. De hecho, el Gobierno ya solicitó $282 millones.Díaz Argueta dijo que la institución solo es viable si el Estado les paga una deuda de $1,400 millones. Aseguró, además, que tienen inmuebles valorados en $40 millones, que han vendiendo poco a poco.Esta situación generó acusaciones entre ARENA y FMLN de meter mano a los fondos de la institución. “Yo creo que están usando los fondos como una caja chica”, acusó el diputado de ARENA Mauricio Vargas.En respuesta, el diputado del FMLN Misael Mejía les dijo que no se dieran “baños de pulcritud” y “zafarse de la responsabilidad” porque los gobiernos de ARENA, después de los Acuerdos de Paz, echaron mano de los recursos del IPSFA para indemnizaciones y programas de reinserción, y nunca los repusieron.