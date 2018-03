ISDEM financiará $1 millón en obras para Ahuachapán

Lee también

El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) otorgó un crédito por $1 millón a la Alcaldía de Ahuachapán, los cuales servirán para la ejecución de 20 proyectos municipales que se llevarán a cabo durante el presente año.El presidente del ISDEM, Rogelio Rivas, manifestó que la deuda contraída por parte de la municipalidad ahuachapaneca será cancelada en un plazo de cinco años. “Es un crédito que se ha financiado al 9.5 % de interés anual y que tiene una vigencia de cinco años”, comentó.Rivas explicó que la Alcaldía de Ahuachapán es la tercera que adquiere un compromiso financiero con el ISDEM. Las otras dos comunas son las de San Fernando (Chalatenango) y Candelaria de La Frontera (Santa Ana).“Ya hemos colocado tres créditos, en este caso es de $1 millón para financiar 20 proyectos de infraestructura”, dijo el presidente del ISDEM.Por su parte, el alcalde de la cabecera departamental, Abilio Flores, manifestó que la garantía de pago será parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES). No detalló qué porcentaje será destinado para el pago del crédito.Señaló que si existiera algún tipo de atraso en la entrega del FODES, no se afectaría la ejecución de los 20 proyectos que se encuentran bajo el financiamiento, aunque luego matizó algún posible impacto.“Estos proyectos están totalmente asegurados porque es un financiamiento garantizado. Un atraso del FODES no afectará su ejecución. Otros proyectos sí van a depender del FODES, esos sí podría ser que se ejecuten o no”, dijo.Entre los principales objetivos de los proyectos están ayudar al desarrollo local, el mejoramiento de las vías de acceso de las comunidades y mejorar el turismo local.Uno de los primeros proyectos se ubica en la colonia El Carrillo del cantón Chancuyo. Ahí la alcaldía construirá 201 metros lineales de cordón cuneta, además de 125 metros cuadros de badenes y se instalarán 2,324 metros cuadrados de carpeta asfáltica.