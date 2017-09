ISDEM insiste en convertirse en financista municipal

Durante la rendición de cuentas del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), el vicepresidente y alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, expresó que una de las principales proyecciones de la institución para los próximos años es continuar fortaleciendo su economía para convertirse en un ente que tenga la facultad de otorgar créditos a las alcaldías para la consolidación de sus deudas.

Aquino, del partido ARENA, explicó que como institución se encuentran esperando la resolución ante la propuesta que realizaron a la comisión de asuntos municipales el año pasado, debido a que la actual Ley Orgánica los limita ante la posibilidad de hacer préstamos a las alcaldías a escala nacional.

“Una municipalidad que deba $3 millones y que lo ha prestado al 12 %... Nosotros (ISDEM) podríamos consolidar esa deuda con tasas mucho más baratas y con plazos más largos, y que vendría a desahogar financieramente a las municipalidades”, explicó Aquino.

Sin embargo, LA PRENSA GRÁFICA consultó sobre el tema con el diputado de ARENA e integrante de la comisión de asuntos municipales Norman Quijano, quien indicó que la propuesta de la institución ya había sido discutida, pero la comisión no dictaminó sobre ella porque no la consideraron pertinente. “Al estar convirtiendo en banco de segundo piso un ente manejado por políticos (ISDEM), vienen los favoritismos de tipo político, y entonces al final no es bueno para la transparencia de un sistema financiero”, aclaró Quijano.