ISNA recibió 16 niños por maltrato físico en primeros dos meses

En los primeros dos meses del año, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) recibió en sus centros de protección a 16 niños y niñas víctimas por maltrato físico y dos por maltrato psicológico por parte de sus familias.

"Las Juntas de Protección, cuando ya se pasa el límite de ese maltrato, nos los envían a protección, los jueces nos dan 90 días para que tengamos a los niños, incluso se da prórroga a veces de esos 90 días y podemos tenerlos el tiempo que sea necesario hasta que se recupere la confianza y para eso se hace un trabajo con la familia", dijo la directora del ISNA, Elda Tobar.

Desarrollan un programa de atención "Yo soy persona" con las familias. "El juez o la Junta no permite que un niño salga del ISNA mientra no se haya arreglado esa situación con la familia y que la familia entienda que el maltrato físico y psicológico no es la vía correcta para educarlos", declaró.

Por diferentes causas, 287 niños entraron al sistema de protección los primeros meses del año. Llegan de 600 a 1,200 al año, una disminución respecto a los 4,000 de años anteriores. "Ese es un gran avance. Significa que se han ido separando cuáles son las causales y hay más responsabilidad", comentó Tobar.

Las Juntas de Protección atienden más de 15,000 casos anualmente de vulneraciones a los derechos de la niñez y adolescencia. El año pasado recibieron 10,030 casos de presuntas amenazas y violaciones a la integridad personal. Dentro de esos casos, se identificaron 12,284 niños y niñas víctimas de violencia. "El 57.69 % de estos niños y niñas fueron víctimas de violencia contra su integridad personal por castigos, por golpes, por uso excesivo de la fuerza por parte de las familias", dijo Zaira Navas, directora del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA).

Ayer, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el Comité para la Prohibición del Castigo Físico y Trato Humillante reiteró su propuesta de que se prohíba expresamente el castigo corporal y el trato humillante a la niñez.

Piden a la Asamblea Legislativa que reforme el artículo 38 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).

"Si bien en los primeros incisos del artículo 38 se prohíbe que las familias utilicen el castigo físico, en el último inciso, al dejarlo que pueden hacer una corrección moderada, deja a la discrecionalidad de las familias a que lo interpreten de la forma que lo consideren conveniente para ejercer la disciplina en el hogar", dijo Ludin Chávez, de Save the Children.

"Lo que estamos promoviendo es que no quede ninguna rendija abierta para que las familias puedan hacer uso de los golpes, del castigo físico, del maltrato, del trato humillante para educar a sus hijos e hijas. Por eso es que este comité propone la disciplina positiva", afirmó Navas.