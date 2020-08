ISSS acéfalo tras renuncia de Delmy Cañas y otros tres médicos

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social se encuentra acéfalo luego que se conociera que Delmy Cañas de Zacarías renunciara a la dirección general, a tan solo seis meses de haber asumido el cargo. Además de Cañas, renunciaron los subdirectores de Salud de la institución.

Al ser cuestionado sobre la renuncia de Cañas, el ministro de Salud, Francisco Alabi no dio detalles, pero mencionó que el nuevo titular será anunciado por los canales oficiales.

"En ese caso cuando ya sea oficial, a través de los canales oficiales va ser notificado y toda la prensa podrá tener el conocimiento quien es la autoridad correspondiente si es que así lo ha decidido", dijo.

Fuentes de Salud contaron que la renuncia de Cañas fue presentada el viernes por la mañana, aunque se dijo que se haría efectiva hasta el 10 de agosto. Además, revelaron que el Consejo Directivo del Seguro Social no aprobó el nombramiento de los sustitutos que había propuesto el Ejecutivo. Se intentó conocer la postura del Consejo pero al cierre de esta nota no fue posible.

También se conoció sobre la posibilidad de que el actual Ministro de Trabajo, Rolando Castro, sea nombrado como nuevo director del Seguro Social, una designación que tendría el aval de, Ricardo Monge, secretario general del Sindicato de Trabajadores del ISSS.

Por otra parte, personal del ISSS aseguró que el trabajo de la exdirectora "fue incompetente" y les preocupa que el cargo no sea suplido pronto.

"La renuncia se viene dando a raíz de todas las cosas que han salido a luz o que saldrán a la luz sobre compras de medicamentos y no sabemos si le pidieron la renuncia pero no creo haya sido idea de ella. El Seguro seguirá funcionando normalmente haya o no director porque ella nunca tuvo presencia como directora", explicó Cristian Capacho, secretario del Sindicato de Enfermería del ISSS (SEISSS).

Esta es la segunda renuncia al cargo en el gobierno del presidente Nayib Bukele, puesto que Cañas asumió el cargo a inicios de este año, luego que Herbert Rivera presentará la renuncia el 10 de enero.

En ese momento, fue Bukele quien dio a conocer que admitió la renuncia y nombró a Cañas como directora, ya que se desempeñaba como subdirectora de la institución.

Sin embargo, días después del nombramiento, Cañas fue señalada de tener vínculos con una empresa farmacéutica de la familia Bukele.

ISSS cuestionado

El ISSS ha sido cuestionado constantemente desde que inició la pandemia. Una de las principales quejas ha sido la deficiencias que han llevado a no tener equipos adecuados y a que la atención no tenga todas las garantías para pacientes y equipo médico.

Según datos del Colegio Médico, hasta el pasado 24 de julio, al menos 32 médicos han perdido la vida a causa del virus y personal de salud, médicos y enfermeros, han denunciado que no reciben los insumos necesarios de protección.

Otro de los cuestionamientos al ISSS ha sido el manejo de las compras durante la pandemia. Un ejemplo, es que el 8 de mayo de 2020, el Consejo Directivo del ISSS acordó aprobar un consolidado de contrataciones directas realizadas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para equipar el Hospital El Salvador. Ese aval está plasmado en el acuerdo #2020-0816.MAY y responde a una solicitud por la UACI entre marzo y el 17 de abril de 2020.

En total, según un consolidado de esas compras en poder de LA PRENSA GRÁFICA, el Seguro Social gastó $7.5 millones, solo en ese periodo, en insumos médicos para el nuevo hospital.