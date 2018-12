ISSS cuenta con nuevo equipo para mamografías

La Unidad Médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Usulután cuenta desde este mes con equipo especializado para realizar mamografías. Yamileth Alegría Molina, directora de la unidad, dijo que la atención que brindan abarca aproximadamente a 29,000 usuarias de todo el departamento.

"La ventaja es que las mujeres ya no tienen que viajar hasta San Salvador o San Miguel para realizarse el examen, ya que desde el 3 de diciembre contamos con el equipo necesario", expresó la directora.

Desde que comenzaron a realizar los exámenes en la unidad médica están realizando un promedio de 70 cada semana, en mujeres mayores de 40 años que son aptas para someterse.

La directora expresó que espera que ese promedio se mantenga, y destacó la importancia de haberles entregado el mamógrafo, ya que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte de mujeres en El Salvador, por lo que aseguró que están motivando a las mujeres a que se lo realicen; ya que asegura que aún hay resistencia de ellas en el tema.

"Es importante que las mujeres se hagan el examen al menos una vez al año para detectar el cáncer a tiempo. Muchas mujeres no se lo hacen por medio a que les vaya a doler, pero es preferible eso a que, por ejemplo, un cáncer no sea detectado a tiempo, puede ayudar a que no se desarrolle", manifestó Alegría Molina.

Las mamografías se realizan de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 4 de la tarde, en la unidad médica del ISSS.

"Yo normalmente me lo realizo cada año y tenía que ir a San Salvador, pero hoy ya vamos a tener cerca este beneficio y varias de mis familiares ya podrán porque no se lo realizaban porque no querían ir hasta San Salvador", contó Marisela Benítez, una usuaria del ISSS.

Las autoridades readecuaron un área especial de la unidad para instalar el mamógrafo, y se cuenta con personal capacitado para hacer el examen.

Unas 70 mamografías se están realizando a la semana, en promedio, en la unidad médica del ISSS en Usulután una vez comenzó a ser usado el nuevo equipo. Prevén que esta cifra se mantenga.