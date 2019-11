ISSS dice que antirretroviral Dolutegravir está en camino

Las organizaciones que apoyan a los pacientes con VIH y las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se sentaron ayer por la mañana para llegar a acuerdos sobre el desabastecimiento del fármaco antirretroviral Dolutegravir, un día después de que la Mesa de Derechos Humanos y VIH y el Colegio Médico hicieran un llamado a resolver la situación.

Según la denuncia, el ISSS decidió cambiar, de un día para otro, el medicamento en mención para volver a proporcionarles Atripla o Efavirenz, es decir, retroceder al tratamiento anterior bajo una explicación que para ellos no tenía lógica: "sus argumentos no eran creíbles, dijeron que solo estaban haciendo una prueba, pero eso no se puede hacer con este tipo de medicamentos porque una vez se inicia no se puede cambiar, a menos que el paciente presente una resistencia terapéutica a él", manifestó ayer el presidente de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo, Odir Miranda, quien afirmó que el verdadero problema fue que "hubo una mala planificación interna y no se hizo la compra a tiempo".

El acuerdo de ayer, según detalló Miranda, es que a partir de la otra semana va a volver a ser recetado el Dolutegravir, que entraría a partir del 18 de noviembre.